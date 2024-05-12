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Владимир Путин

Путину доложили об атаке ВСУ на Белгород, в результате которой обрушился подъезд МКД

12 мая 2024, 15:11
Фото: 1MI
Владимир Путин

Президенту Путину доложили о ЧП в Белгороде

Глава государства заслушал доклады исполняющего обязанности министра Александра Куренкова и губернатора Вячеслава Гладкова. В пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин дал необходимые поручения.

В Кремле знают о трагедии, произошедшей в Белгороде. О том, что происходит на месте атаки ВСУ, Владимиру Путину доложили исполняющий обязанности министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков и губернатор Вячеслав Гладков.

Сообщается, что президент «дал все необходимые поручения» по ситуации с разрушенным в результате атаки ВСУ подъездом многоквартирного дома на улице Щорса.

Напомним, что происшествие случилось утром 12 мая. По информации губернатора, из-под завалов достали двоих погибших. Раненых в общей сложности насчитывается 20, двое из них — дети.

Из-под завалов подъезда дома в Белгороде достали живого мужчину
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#Инна Рогова#Владимир Путин#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Атака ВСУ#Александр Куренков#Обрушение дома в Белгороде 12 мая
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