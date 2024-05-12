Путину доложили об атаке ВСУ на Белгород, в результате которой обрушился подъезд МКД

В Кремле знают о трагедии, произошедшей в Белгороде. О том, что происходит на месте атаки ВСУ, Владимиру Путину доложили исполняющий обязанности министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков и губернатор Вячеслав Гладков.