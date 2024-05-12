Путину доложили об атаке ВСУ на Белгород, в результате которой обрушился подъезд МКД

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
В Кремле знают о трагедии, произошедшей в Белгороде. О том, что происходит на месте атаки ВСУ, Владимиру Путину доложили исполняющий обязанности министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков и губернатор Вячеслав Гладков.
Сообщается, что президент «дал все необходимые поручения» по ситуации с разрушенным в результате атаки ВСУ подъездом многоквартирного дома на улице Щорса.
Напомним, что происшествие случилось утром 12 мая. По информации губернатора, из-под завалов достали двоих погибших. Раненых в общей сложности насчитывается 20, двое из них — дети.