Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:51

Published Сегодня, 20:51

Modified Сегодня, 20:53

Updated Сегодня, 20:53

Число погибших под завалами в МКД в Белгороде увеличилось до 13

Число погибших под завалами в МКД в Белгороде увеличилось до 13

12 мая 2024, 20:51
Фото: Bel.ru
В МЧС сообщили о ещё одном найденном погибшем в завалах обрушившегося после обстрела подъезда дома в Белгороде.

Спасатели продолжают разбирать завалы после обрушения подъезда десятиэтажного дома в Белгороде после обстрела ВСУ. Регулярно поступают сообщения об извлечении тел погибших под завалами.

На момент публикации число погибших достигло 13 человек. Очередную жертву достали из-под обломков уже ночью.

Больше десяти человек из-под завалов освободили живыми. 20 белгородцев получили травмы разной степени тяжести.

Подъезд многоквартирного дома обрушился после обстрела со стороны Украины. Как сообщили в Минобороны, взрыв произошёл после сбития украинской ракеты «Точка-У».

Ещё одного погибшего обнаружили спасатели под завалами в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
При обрушении подъезда дома погибла невролог из БелгородаРазрушена часть жилого дома, есть погибшие: что случилось в Белгороде 12 мая?Из-под завалов подъезда дома в Белгороде достали живого мужчину
#Евгений Грицков#Происшествия#Дом#Пострадавшие#Спасатели#Погибшие#Новости Белгорода#Обрушение#Жертвы#Белгород#Обстрел#ВСУ#Ракета#Точка-у#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обрушение дома в Белгороде 12 мая
Подпишитесь
Ещё одного погибшего обнаружили спасатели под завалами в Белгороде
Сегодня, 19:41
От атак ВСУ на Белгород за день погибли больше десяти человек
Сегодня, 19:03
В минздраве рассказали о погибших и пострадавших в Белгороде после атак ВСУ
Сегодня, 19:50
В Минобороны ответили, из-за чего в Белгороде вечером было громко
Сегодня, 18:06
В Белгороде сделали важное заявление о работе крупных торговых центров 13 мая
Сегодня, 18:11
Гладков: объявление досрочных каникул в школах не обеспечит безопасность детей
Сегодня, 19:48
"