Число погибших под завалами в МКД в Белгороде увеличилось до 13

Posted Сегодня, 20:51
Published Сегодня, 20:51
Modified Сегодня, 20:53
Updated Сегодня, 20:53
Спасатели продолжают разбирать завалы после обрушения подъезда десятиэтажного дома в Белгороде после обстрела ВСУ. Регулярно поступают сообщения об извлечении тел погибших под завалами.
На момент публикации число погибших достигло 13 человек. Очередную жертву достали из-под обломков уже ночью.
Больше десяти человек из-под завалов освободили живыми. 20 белгородцев получили травмы разной степени тяжести.
Подъезд многоквартирного дома обрушился после обстрела со стороны Украины. Как сообщили в Минобороны, взрыв произошёл после сбития украинской ракеты «Точка-У».