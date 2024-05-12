Ещё одного погибшего обнаружили спасатели под завалами в Белгороде

Posted Сегодня, 19:41
Published Сегодня, 19:41
Modified Сегодня, 19:43
Updated Сегодня, 19:43
Найден ещё один погибший под завалами подъезда дома на улице Щорса в Белгороде. Это уже 12-я жертва теракта.
Известно, что двое погибших — дети.
Напомним, что утром 12 мая ВСУ выпустили по Белгороду шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Именно фрагментами одной из «Точек-У» повреждён дом.
Кроме того, ВСУ атаковали Белгород вечером из РСЗО «Вампир» и «Ольха» — уничтожено 12 и два реактивных снаряда соответственно. Погибли при обстреле три человека, одна из них — 17-летняя девушка.