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Published Сегодня, 19:41

Modified Сегодня, 19:43

Updated Сегодня, 19:43

Число погибших при обрушении дома в Белгороде увеличилось до 12

Ещё одного погибшего обнаружили спасатели под завалами в Белгороде

12 мая 2024, 19:41
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети

Число погибших при обрушении дома в Белгороде увеличилось до 12

На месте происшествия продолжают работать спасатели МЧС.
Сюжет
МЧС

Найден ещё один погибший под завалами подъезда дома на улице Щорса в Белгороде. Это уже 12-я жертва теракта.

Известно, что двое погибших — дети.

Напомним, что утром 12 мая ВСУ выпустили по Белгороду шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Именно фрагментами одной из «Точек-У» повреждён дом.

Кроме того, ВСУ атаковали Белгород вечером из РСЗО «Вампир» и «Ольха» — уничтожено 12 и два реактивных снаряда соответственно. Погибли при обстреле три человека, одна из них — 17-летняя девушка.

Из-под завалов в Белгороде достали ещё троих погибших, двое из них — дети
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