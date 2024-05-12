Число погибших под завалами подъезда дома в Белгороде выросло до девяти

Вячеслав Гладков рассказал, что составлен список жителей квартир в этом подъезде. Но оглашать имена погибших и пропавших не будут до полного разбора завалов, поскольку кого-то из жителей дома могло в момент взрыва там и не быть и, напротив, там могли находиться и не прописанные в доме люди.