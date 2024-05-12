Число погибших под завалами подъезда дома в Белгороде выросло до девяти

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
Число жертв обстрела Белгорода со стороны Украины днём 12 мая выросло до девяти. Спасатели и другие специалисты продолжают разбирать завалы обрушившегося после взрыва подъезда многоэтажки. Больше десяти человек оттуда удалось вызволить живыми. Однако и число жертв неуклонно растёт.
Вячеслав Гладков рассказал, что составлен список жителей квартир в этом подъезде. Но оглашать имена погибших и пропавших не будут до полного разбора завалов, поскольку кого-то из жителей дома могло в момент взрыва там и не быть и, напротив, там могли находиться и не прописанные в доме люди.
Имя одной из погибших подтвердили источники «Фонаря». Это 42-летняя невролог из Белгорода Наталья Ермолова.
Травмы разной степени тяжести получили 20 человек. Людей из дома эвакуировали из-за угрозы дальнейшего обрушения.
Все подробности трагедии можно узнать в сюжете Бел.Ру.