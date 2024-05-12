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Число погибших под завалами подъезда дома в Белгороде выросло до девяти

Число погибших под завалами подъезда дома в Белгороде выросло до девяти

12 мая 2024, 16:54
Фото: Bel.ru
Тело ещё одного погибшего нашли под обломками части дома на улице Щорса в Белгороде, сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Число жертв обстрела Белгорода со стороны Украины днём 12 мая выросло до девяти. Спасатели и другие специалисты продолжают разбирать завалы обрушившегося после взрыва подъезда многоэтажки. Больше десяти человек оттуда удалось вызволить живыми. Однако и число жертв неуклонно растёт.

Вячеслав Гладков рассказал, что составлен список жителей квартир в этом подъезде. Но оглашать имена погибших и пропавших не будут до полного разбора завалов, поскольку кого-то из жителей дома могло в момент взрыва там и не быть и, напротив, там могли находиться и не прописанные в доме люди.

Имя одной из погибших подтвердили источники «Фонаря». Это 42-летняя невролог из Белгорода Наталья Ермолова.

Травмы разной степени тяжести получили 20 человек. Людей из дома эвакуировали из-за угрозы дальнейшего обрушения.

Все подробности трагедии можно узнать в сюжете Бел.Ру.

Из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Белгороде достали ещё одного погибшего
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