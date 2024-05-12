Более 400 человек задействованы в разборе завалов обрушившегося подъезда в Белгороде

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
В разборе завалов после обрушения подъезда жилого дома в Белгороде заняты более 400 человек. Специалисты разбирают завалы и вывозят мусор с места происшествия. По словам губернатора работы продолжат и ночью до полного их завершения. В тёмное время суток дополнительно подвезут прожекторы и генераторы для усиления освещения.
На данный момент известно о девяти извлечённых из-под завалах тел. Также оттуда достали более десяти живых людей. Всего травмы получили больше 20 человек.
Жителей дома эвакуировали в пункты временного размещения. По окончании работы спасателей будет проведена экспертиза дома и примут решение о его судьбе. На следующей неделе начнут заниматься вопросом предоставления жилья для потерявших его при обрушении подъезда.
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