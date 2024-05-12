Более 400 человек задействованы в разборе завалов обрушившегося подъезда в Белгороде

В разборе завалов после обрушения подъезда жилого дома в Белгороде заняты более 400 человек. Специалисты разбирают завалы и вывозят мусор с места происшествия. По словам губернатора работы продолжат и ночью до полного их завершения. В тёмное время суток дополнительно подвезут прожекторы и генераторы для усиления освещения.