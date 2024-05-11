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Posted Сегодня, 21:04

Published Сегодня, 21:04

Modified Сегодня, 21:11

Updated Сегодня, 21:11

Над Белгородом раздаются взрывы

Над Белгородом раздаются взрывы

10 мая 2024, 21:04
Фото: Изображение Midjourney
В полночь на 11 мая ВСУ снова атаковали город и район.

Ночь на субботу для белгородцев тоже оказалась неспокойной. В полночь была объявлена ракетная опасность, заработали сирены.

Через мгновения в небе над Белгородом раздались взрывы. Работала система ПВО. О последствиях на земле на момент публикации сообщений не поступало.

10 мая ВСУ обстреливали Белгород и район с применением РСЗО «Вампир», управляемых авиабомб и беспилотников. Среди мирных жителей пострадавших не было. Повреждения зафиксировали в жилых частных домах, автомобилях.

Поздно вечером атаке беспилотником подвергся посёлок Пролетарский в Ракитянском районе. Взрыв произошёл на территории сельхозпредприятия.

Стало известно о новых последствиях обстрела ВСУ под Белгородом
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#Евгений Грицков#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#ВСУ#СВО#Атака ВСУ#Ракетная опасность
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