Над Белгородом раздаются взрывы

Posted Сегодня, 21:04
Published Сегодня, 21:04
Modified Сегодня, 21:11
Updated Сегодня, 21:11
Ночь на субботу для белгородцев тоже оказалась неспокойной. В полночь была объявлена ракетная опасность, заработали сирены.
Через мгновения в небе над Белгородом раздались взрывы. Работала система ПВО. О последствиях на земле на момент публикации сообщений не поступало.
10 мая ВСУ обстреливали Белгород и район с применением РСЗО «Вампир», управляемых авиабомб и беспилотников. Среди мирных жителей пострадавших не было. Повреждения зафиксировали в жилых частных домах, автомобилях.
Поздно вечером атаке беспилотником подвергся посёлок Пролетарский в Ракитянском районе. Взрыв произошёл на территории сельхозпредприятия.