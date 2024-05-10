Три здания и техника попали под удар ВСУ под Белгородом

Posted Сегодня, 20:42
Published Сегодня, 20:42
Modified Сегодня, 20:44
Updated Сегодня, 20:44
ВСУ атаковали с помощью беспилотника посёлок Пролетарский в Ракитянском районе. БПЛА упал и взорвался на территории сельхозпредприятия.
Обошлось без пострадавших мирных жителей. Повреждения получили три здания и две единицы техники. Оперативные службы работают на месте.
Во время многочисленных обстрелов со стороны Украины 10 мая в Белгородской области пострадавших не было. Повреждения получили частные дома и автомобили в Белгородском районе.