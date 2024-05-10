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Три здания и техника попали под удар ВСУ под Белгородом

Три здания и техника попали под удар ВСУ под Белгородом

10 мая 2024, 20:42
Фото: Изображение Midjourney
Вечером 10 мая украинский беспилотник взорвался на территории сельхозпредприятия в Ракитянском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

ВСУ атаковали с помощью беспилотника посёлок Пролетарский в Ракитянском районе. БПЛА упал и взорвался на территории сельхозпредприятия.

Обошлось без пострадавших мирных жителей. Повреждения получили три здания и две единицы техники. Оперативные службы работают на месте.

Во время многочисленных обстрелов со стороны Украины 10 мая в Белгородской области пострадавших не было. Повреждения получили частные дома и автомобили в Белгородском районе.

Стало известно о новых последствиях обстрела ВСУ под Белгородом
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#Евгений Грицков#Происшествия#Ракитянский район#Белгород#Обстрел#ВСУ#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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