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Погибшие

Взрослые и неродившийся ребёнок: в ходе атак ВСУ в апреле погибло четверо белгородцев

10 мая 2024, 18:33
Фото: 1MI
Погибшие

В апреле в ходе обстрелов Белгородской области погибли трое взрослых и ребёнок

ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область, в ходе которых гибнут и получают ранения мирные жители региона. При массированных обстрелах в марте погибли 28 белгородцев. В апреле — четверо, среди которых беременная женщина и её ребёнок. Пострадавших меньше, но это не менее страшные итоги месяца.
Сюжет
Дети

В марте текущего года Белгородскую область и город Белгород подвергались массированным обстрелам со стороны ВСУ. Журналистка «Бел.Ру» собрала информацию о числе погибших за этот период. По официальным данным, жертвами конфликта стали почти 30 мирных жителей. В их числе не только взрослые, но и дети.

Апрель выдался для Белгородчины более спокойным. Только атаки ВСУ всё ещё продолжаются. За прошедший месяц число пострадавших и погибших белгородцев, по сравнению с первым месяцем весны, стало меньше.

Согласно официальным данным за апрель погибло трое белгородцев, а также не успевший родиться ребёнок, пострадавший от осколочных ранений после очередного обстрела Новой Таволжанки. Женщина и ребёнок скончались в больнице 20 апреля, куда были доставлены в срочном порядке. Погибшую беременную белгородку звали Оксана, ей было 34 города. Она находилась на восьмом месяце беременности, как рассказал её сосед и очевидец трагедии, в дом которого девушка забежала после того, как пострадала от осколков снаряда.

Также украинские дроны атаковали Белгородскую область в ночь с 19 на 20 апреля. БПЛА сбросили взрывные устройства на жилой дом в селе Пороз Грайворонского округа. В доме на тот момент находилась лежачая женщина с травмой шейки бедра, ухаживавший за ней мужчина и сын погибшей. Последнему удалось выбежать из дома, поэтому он спасся. Но двое взрослых погибли.

Страшные итоги марта: во время обстрелов ВСУ за месяц погибли 28 белгородцев
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