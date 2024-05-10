Взрослые и неродившийся ребёнок: в ходе атак ВСУ в апреле погибло четверо белгородцев

Согласно официальным данным за апрель погибло трое белгородцев, а также не успевший родиться ребёнок, пострадавший от осколочных ранений после очередного обстрела Новой Таволжанки. Женщина и ребёнок скончались в больнице 20 апреля, куда были доставлены в срочном порядке. Погибшую беременную белгородку звали Оксана, ей было 34 города. Она находилась на восьмом месяце беременности, как рассказал её сосед и очевидец трагедии, в дом которого девушка забежала после того, как пострадала от осколков снаряда.