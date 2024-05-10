Взрослые и неродившийся ребёнок: в ходе атак ВСУ в апреле погибло четверо белгородцев

Posted Сегодня, 18:33
Published Сегодня, 18:33
Modified Сегодня, 18:35
Updated Сегодня, 18:35
В марте текущего года Белгородскую область и город Белгород подвергались массированным обстрелам со стороны ВСУ. Журналистка «Бел.Ру» собрала информацию о числе погибших за этот период. По официальным данным, жертвами конфликта стали почти 30 мирных жителей. В их числе не только взрослые, но и дети.
Апрель выдался для Белгородчины более спокойным. Только атаки ВСУ всё ещё продолжаются. За прошедший месяц число пострадавших и погибших белгородцев, по сравнению с первым месяцем весны, стало меньше.
Согласно официальным данным за апрель погибло трое белгородцев, а также не успевший родиться ребёнок, пострадавший от осколочных ранений после очередного обстрела Новой Таволжанки. Женщина и ребёнок скончались в больнице 20 апреля, куда были доставлены в срочном порядке. Погибшую беременную белгородку звали Оксана, ей было 34 города. Она находилась на восьмом месяце беременности, как рассказал её сосед и очевидец трагедии, в дом которого девушка забежала после того, как пострадала от осколков снаряда.
Также украинские дроны атаковали Белгородскую область в ночь с 19 на 20 апреля. БПЛА сбросили взрывные устройства на жилой дом в селе Пороз Грайворонского округа. В доме на тот момент находилась лежачая женщина с травмой шейки бедра, ухаживавший за ней мужчина и сын погибшей. Последнему удалось выбежать из дома, поэтому он спасся. Но двое взрослых погибли.