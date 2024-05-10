Стало известно о новых последствиях обстрела ВСУ под Белгородом

Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
Система ПВО, напомним, сбила 17 реактивных снарядов «Вампиров», пять управляемых авиабомб и один беспилотник. Но без последствий снова не обошлось.
В селе Никольское в 12 частных домах выбило окна и посекло фасады и заборы. Также повреждения получил один автомобиль и одна постройка во дворе, а на территории промышленного предприятия повреждён трактор. В Таврово осколки повредили крышу частного дома.
Жертвой ВСУ в этот раз стала собака. Пёс находился в будке, когда недалеко от неё произошёл взрыв. Животное погибло.