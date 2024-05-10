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Стало известно о новых последствиях обстрела ВСУ под Белгородом

Стало известно о новых последствиях обстрела ВСУ под Белгородом

10 мая 2024, 17:51
Фото: Telegram-канал «Радар Белгород»
Во время очередного обстрела со стороны Украины больше всего пострадал частный сектор в селе Никольское в Белгородском районе, сообщил Вячеслав Гладков.

Система ПВО, напомним, сбила 17 реактивных снарядов «Вампиров», пять управляемых авиабомб и один беспилотник. Но без последствий снова не обошлось.

В селе Никольское в 12 частных домах выбило окна и посекло фасады и заборы. Также повреждения получил один автомобиль и одна постройка во дворе, а на территории промышленного предприятия повреждён трактор. В Таврово осколки повредили крышу частного дома.

Жертвой ВСУ в этот раз стала собака. Пёс находился в будке, когда недалеко от неё произошёл взрыв. Животное погибло.

Собака погибла при обстреле ВСУ под Белгородом
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#Евгений Грицков#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА#Ракетная опасность
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