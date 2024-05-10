Собака погибла при обстреле ВСУ под Белгородом

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
На данный момент официальной информации о последствиях после очередного обстрела Белгорода и района со стороны Украины не поступало. Однако в Telegram-каналах публикуют фотографии и видео с мест прилётов в Белгородском районе.
Так, в Никольском взрыв произошёл во дворе частного дома. По счастливой случайности никто из его жителей не пострадал. Также в Белгородском районе осколком убило находившуюся в будке собаку.
ВСУ использовали для нового обстрела Белгородской области авиационные бомбы, реактивные снаряды и беспилотники. Расчёты ПВО сбили 17 снарядов из РСЗО «Вампир», пять управляемых авиабомб и один беспилотный летательный аппарат.