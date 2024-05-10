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последствия обстрела в Белгородском районе

Собака погибла при обстреле ВСУ под Белгородом

10 мая 2024, 17:30
Фото: Telegram-канал «Радар Белгород»
последствия обстрела в Белгородском районе
Во время очередного обстрела Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет. Но есть жертвы среди животных, сообщили местные жители.

На данный момент официальной информации о последствиях после очередного обстрела Белгорода и района со стороны Украины не поступало. Однако в Telegram-каналах публикуют фотографии и видео с мест прилётов в Белгородском районе.

Так, в Никольском взрыв произошёл во дворе частного дома. По счастливой случайности никто из его жителей не пострадал. Также в Белгородском районе осколком убило находившуюся в будке собаку.

ВСУ использовали для нового обстрела Белгородской области авиационные бомбы, реактивные снаряды и беспилотники. Расчёты ПВО сбили 17 снарядов из РСЗО «Вампир», пять управляемых авиабомб и один беспилотный летательный аппарат.

последствия обстрела в Белгородском районепоследствия обстрела в Белгородском районе
последствия обстрела в Белгородском районепоследствия обстрела в Белгородском районе
последствия обстрела в Белгородском районепоследствия обстрела в Белгородском районе
последствия обстрела в Белгородском районепоследствия обстрела в Белгородском районе
последствия обстрела в Белгородском районе
Фото: Telegram-канал «Радар Белгород»
ВСУ использовали управляемые авиационные бомбы для обстрела Белгорода
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