ВСУ использовали управляемые авиационные бомбы для обстрела Белгорода

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
Для очередного за 10 мая обстрела Белгорода украинские формирования применили в том числе и управляемые авиабомбы. Система противовоздушной обороны сбила пять авиабомб.
Также для атаки традиционно использовалась реактивная система залпового огня чешского производства RM-70 Vampire. ПВО поразила 17 реактивных снарядов. Ещё одной целью в небе стал реактивный беспилотный летательный аппарат.
По предварительной информации есть последствия на земле. Об этом мы расскажем в отдельной публикации.