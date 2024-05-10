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Published Сегодня, 17:15

Modified Сегодня, 17:17

Updated Сегодня, 17:17

работа ПВО в Белгороде

ВСУ использовали управляемые авиационные бомбы для обстрела Белгорода

10 мая 2024, 17:15
Фото: Bel.ru
работа ПВО в Белгороде

ПВО сбила 17 реактивных снарядов и пять управляемых авиабомб вблизи Белгорода

Во время последней атаки со стороны Украины ПВО сбила 17 реактивных снарядов, пять авиабомб и беспилотник, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Для очередного за 10 мая обстрела Белгорода украинские формирования применили в том числе и управляемые авиабомбы. Система противовоздушной обороны сбила пять авиабомб.

Также для атаки традиционно использовалась реактивная система залпового огня чешского производства RM-70 Vampire. ПВО поразила 17 реактивных снарядов. Ещё одной целью в небе стал реактивный беспилотный летательный аппарат.

По предварительной информации есть последствия на земле. Об этом мы расскажем в отдельной публикации.

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