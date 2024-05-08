Два дома и два автомобиля пострадали в результате атаки ВСУ на приграничье

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Село Лемешовка Севского района Брянской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
В результате обстрела повреждены два жилых дома и два легковых автомобиля. Никто из мирных жителей не пострадал. На месте происшествия работали оперативные и экстренные службы.
Под ударом сегодня находится и Белгородская область. Атакованы село Малиновка Белгородского района и село Муром Шебекинского округа. Есть последствия. Ракетную опасность днём объявляли в Белгороде и Белгородском районе.