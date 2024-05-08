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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

ВСУ обстреляли Лемешовку в Брянской области

Два дома и два автомобиля пострадали в результате атаки ВСУ на приграничье

8 мая 2024, 12:59
Фото: Изображение Midjourney

ВСУ обстреляли Лемешовку в Брянской области

Пострадавших среди мирных жителей в результате атаки нет, сообщает издание «‎Брянские новости»‎.
Сюжет
Обстрел

Село Лемешовка Севского района Брянской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В результате обстрела повреждены два жилых дома и два легковых автомобиля. Никто из мирных жителей не пострадал. На месте происшествия работали оперативные и экстренные службы.

Под ударом сегодня находится и Белгородская область. Атакованы село Малиновка Белгородского района и село Муром Шебекинского округа. Есть последствия. Ракетную опасность днём объявляли в Белгороде и Белгородском районе.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Происшествия#Брянская область#Обстрел#СВО#Атака ВСУ
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