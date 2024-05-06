Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:37

Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Момент атаки дронов на автобусы «Агро-Белогорья» попал на видео

Момент атаки дронов на автобусы «Агро-Белогорья» попал на видео

6 мая 2024, 12:37
Фото: Изображение Midjourney
ЧП произошло утром 6 мая. Дроны ВСУ атаковали автобусы с людьми. Есть погибшие. Момент атаки попал на запись регистратора. Видео опубликовали в Telegram-канале «Блэтгород».

Утром 6 мая в Борисовском районе произошло ЧП. Дроны ВСУ атаковали автобусы с работниками ГК «Агро-Белогорье». Погибли семь человек. Ранения получили более 30. Момент атаки попал на запись регистратора.

Дроны ВСУ атаковали автобусы «Агро-Белогорья»
Видео: Кадры для видео: правительство Белгородской области, Telegram-каналы «Россия», ТАСС и «Блэтгород».

Спустя несколько часов после случившегося муниципалитет вновь попал под атаку дронов. Есть пострадавшие. Всего, по данным главы области, в результате утренней атаки ВСУ на Борисовский район ранения получили 42 человека.

Трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Два пациента — в реанимации Борисовской ЦРБ. Шесть пациентов получают помощь в обычных палатах.

Более 20 пострадавших находятся в медицинских учреждениях Белгорода. Домой на амбулаторное лечение отпустили 10 человек.

Три пациента находятся в детской областной больнице. У них травмы различной степени тяжести.

Место утреннего ЧП с автобусами «Агро-Белогорья» не могут осмотреть из-за дронов
Узнать подробнее
Читайте также:
«Беда пришла в дома»: глава района, где погибли белгородцы, обратился к жителямМассированная атака дронов продолжается: повреждены молоковоз, авто и локомотивЕщё один автомобиль атакован дроном ВСУ под Белгородом: пострадал мужчина
#Кристина Семенчук#Видео#Белгородская область#Происшествия#Агро-Белогорье#Борисовский район#Новости Белгорода#Госпитализация#Белгород#Регистратор#СВО#Дроны
Подпишитесь
Послепасхальный день в Белгородской области прошёл тревожно: что случилось 6 мая?
Сегодня, 15:32
Ребёнок ранен, мужчина погиб: известны последствия атаки ВСУ на Белгород и район
Сегодня, 14:24
Новый взрыв под Белгородом: целью украинских FPV-дронов стали два КамАЗа
Сегодня, 15:06
В Минобороны рассказали, чем ВСУ пытались атаковать Белгород в этот раз
Сегодня, 14:22
«Поднялось пыльное облако»: пострадавшая — об обстреле села, где погиб белгородец
Сегодня, 15:24
«Охота шла несколько дней». Алёхин — об уничтожении «Хаймарса» у Белгородской области
Сегодня, 13:10
"