Момент атаки дронов на автобусы «Агро-Белогорья» попал на видео

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Утром 6 мая в Борисовском районе произошло ЧП. Дроны ВСУ атаковали автобусы с работниками ГК «Агро-Белогорье». Погибли семь человек. Ранения получили более 30. Момент атаки попал на запись регистратора.
Спустя несколько часов после случившегося муниципалитет вновь попал под атаку дронов. Есть пострадавшие. Всего, по данным главы области, в результате утренней атаки ВСУ на Борисовский район ранения получили 42 человека.
Трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Два пациента — в реанимации Борисовской ЦРБ. Шесть пациентов получают помощь в обычных палатах.
Более 20 пострадавших находятся в медицинских учреждениях Белгорода. Домой на амбулаторное лечение отпустили 10 человек.
Три пациента находятся в детской областной больнице. У них травмы различной степени тяжести.