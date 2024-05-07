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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Под Белгородом увеличилось число разрушений после атак ВСУ

Назван масштаб разрушений в Белгороде и районе после атак ВСУ 6 мая

7 мая 2024, 12:08
Фото: Изображение Midjourney

Под Белгородом увеличилось число разрушений после атак ВСУ

6 мая область пытались атаковать с помощью дронов и «Вампиров». Число пострадавших после ударов ВСУ в Белгородском районе выросло. Накануне при обстреле ранило ребёнка. В результате атаки дрона пострадал участник самообороны. Подробности опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

В столице региона при падении украинского дрона-камикадзе повреждена кровля гаража. Из мирных жителей никто не пострадал.

В селе Никольское Белгородского района во время обстрела погиб мужчина, который находился в летней кухне. Также ранена 8-летняя девочка. Ребёнка отвезли в больницу, провели обследование. После этого девочку отпустили домой, она останется на амбулаторном лечении.

Кроме того, во время атаки повреждено 37 частных домовладений и две квартиры. Также различные разрушения зафиксировали в девяти надворных постройках. Осколки посекли один автомобиль и трактор. Помимо этого, повреждения получила линия электропередачи.

Также после воздушной атаки разрушения выявили в Дубовом. В посёлке повреждено одно частное домовладение и МКД. По одному частному домовладению пострадало в Северном, Таврово и Беловском. В Пушкарном повреждена линия электропередачи, а в Комсомольском — два автомобиля.

В Щетиновке дрон атаковал движущийся автомобиль. Пострадал участник белгородской самообороны. У мужчины раны от осколков на ноге. Пострадавший находится на амбулаторном лечении. Помимо этого, в населённом пункте повреждены две машины и две единицы спецтехники.

Также вчера в Отрадном был атакован локомотив передвижной лаборатории, а в Чайках — легковой автомобиль. Село Ближнее ВСУ атаковали с помощью двух беспилотников.

Кроме того, по одному БПЛА пытались атаковать семь сёл и хуторов района. Обошлось без последствий. Ещё два дрона атаковали Октябрьский и Бессоновку.

По Устинке ВСУ выпустили пять миномётных снарядов. Никто не пострадал.

Напомним, что вчера, 6 мая, дроны ВСУ ударили по движущимся по дороге двум автобусам и легковому авто в Борисовском районе. Погибли семь человек.

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