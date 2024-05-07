Назван масштаб разрушений в Белгороде и районе после атак ВСУ 6 мая

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
В столице региона при падении украинского дрона-камикадзе повреждена кровля гаража. Из мирных жителей никто не пострадал.
В селе Никольское Белгородского района во время обстрела погиб мужчина, который находился в летней кухне. Также ранена 8-летняя девочка. Ребёнка отвезли в больницу, провели обследование. После этого девочку отпустили домой, она останется на амбулаторном лечении.
Кроме того, во время атаки повреждено 37 частных домовладений и две квартиры. Также различные разрушения зафиксировали в девяти надворных постройках. Осколки посекли один автомобиль и трактор. Помимо этого, повреждения получила линия электропередачи.
Также после воздушной атаки разрушения выявили в Дубовом. В посёлке повреждено одно частное домовладение и МКД. По одному частному домовладению пострадало в Северном, Таврово и Беловском. В Пушкарном повреждена линия электропередачи, а в Комсомольском — два автомобиля.
В Щетиновке дрон атаковал движущийся автомобиль. Пострадал участник белгородской самообороны. У мужчины раны от осколков на ноге. Пострадавший находится на амбулаторном лечении. Помимо этого, в населённом пункте повреждены две машины и две единицы спецтехники.
Также вчера в Отрадном был атакован локомотив передвижной лаборатории, а в Чайках — легковой автомобиль. Село Ближнее ВСУ атаковали с помощью двух беспилотников.
Кроме того, по одному БПЛА пытались атаковать семь сёл и хуторов района. Обошлось без последствий. Ещё два дрона атаковали Октябрьский и Бессоновку.
По Устинке ВСУ выпустили пять миномётных снарядов. Никто не пострадал.
Напомним, что вчера, 6 мая, дроны ВСУ ударили по движущимся по дороге двум автобусам и легковому авто в Борисовском районе. Погибли семь человек.