Назван масштаб разрушений в Белгороде и районе после атак ВСУ 6 мая

Также после воздушной атаки разрушения выявили в Дубовом. В посёлке повреждено одно частное домовладение и МКД. По одному частному домовладению пострадало в Северном, Таврово и Беловском. В Пушкарном повреждена линия электропередачи, а в Комсомольском — два автомобиля.