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Published Сегодня, 11:05

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Updated Сегодня, 11:07

ВСУ обстреляли на Пасху село в Белгородской области

ВСУ обстреляли на Пасху село в Белгородской области

5 мая 2024, 11:05
Фото: 1MI
Село Муром в Шебекинском горокруге попало под обстрел 5 мая в Белгородской области. Сообщение с предупреждением прислало МЧС.
Сюжет
МЧС

В 13:56 жители Белгородской области получили предупреждение об обстреле. Под огонь ВСУ попало село Муром в Шебекинском горокруге.

О последствиях на данный момент ничего не сообщают. Проживающих в селе людей попросили занять укрытия и сохранять бдительность.

Напомним, что вчера ВСУ атаковали Муром с беспилотников. Была повреждена линия электропередачи, пострадавших нет. Утром под атаку дронов попала Вергилевка, где при падении взорвался дрон-камикадзе. Обошлось без пострадавших. Ранее БПЛА атаковали ещё один населённый пункт Шебекинского горокоруга, село Красное.

Село Муром Шебекинского ГО подверглось атаке украинских БПЛА, без пострадавших
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