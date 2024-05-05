ВСУ обстреляли на Пасху село в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В 13:56 жители Белгородской области получили предупреждение об обстреле. Под огонь ВСУ попало село Муром в Шебекинском горокруге.
О последствиях на данный момент ничего не сообщают. Проживающих в селе людей попросили занять укрытия и сохранять бдительность.
Напомним, что вчера ВСУ атаковали Муром с беспилотников. Была повреждена линия электропередачи, пострадавших нет. Утром под атаку дронов попала Вергилевка, где при падении взорвался дрон-камикадзе. Обошлось без пострадавших. Ранее БПЛА атаковали ещё один населённый пункт Шебекинского горокоруга, село Красное.