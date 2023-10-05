Муром остался почти без связи из-за повреждённого оборудования

Так жители Мурома остались с одним оператором сотовой связи — Теле2. При этом ранее шебекинцы также могли пользоваться услугами ещё двух операторов. Но виноваты в этом не сетевики, а повреждённое обстрелами оборудование. Ситуацию объяснил Владимир Жданов.