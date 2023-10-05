Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:18

Published Сегодня, 16:18

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

Муром остался почти без связи из-за повреждённого оборудования

Муром остался почти без связи из-за повреждённого оборудования

5 октября 2023, 16:18
Фото: 1MI
Жители села Шебекинского округа из-за обстрелов рискуют остаться совсем без сотовой связи. Сейчас там работает только один оператор. Подробности рассказал глава округа Владимир Жданов.

Шебекинский округ регулярно обстреливается со стороны Украины. Особенно сильно достётся приграничным сёлам, в том числе Мурому и Новой Таволжанке. Помимо угрозы для жизни и повреждений домовладений, страдает и инфраструктура в целом.

Так жители Мурома остались с одним оператором сотовой связи — Теле2. При этом ранее шебекинцы также могли пользоваться услугами ещё двух операторов. Но виноваты в этом не сетевики, а повреждённое обстрелами оборудование. Ситуацию объяснил Владимир Жданов.

Это связано с оперативной обстановкой. Проговорил с сетевыми компаниями: есть потребность в замене оборудования. По мере поступления будем менять и возобновлять связь.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа

Напомним, в мае 2023 года без связи остались жители одного из сёл в Грайворонском округе. Тогда мобильный оператор отказался посещать приграничье для ремонта вышки.

Мобильный оператор отказался ехать в белгородское приграничье для ремонта вышки
Узнать подробнее
Читайте также:
Из-за обстрелов жители двух белгородских сёл остались без сотовой связиГладков предложил белгородцам выбрать сёла, где нужно установить вышки сотовой связи
#Белгородская область#Муром#Сотовая связь#Белгород#Владимир Жданов#Приграничье#Мобильный оператор#Шебекинский горокруг#Разрушения#Милена Фишер
Подпишитесь
Цемзавод или «диверсант»: кто отвечает за пыль на машинах и в квартирах белгородцев?
Сегодня, 13:17
Рим против квантового бессмертия: о чём думают белгородские девушки?
Сегодня, 11:12
Путин оценил идеи учителя физики из Белгородской области
Сегодня, 13:59
Владимир Жданов: Жители Шебекинского отказались покидать дома после обстрела
Сегодня, 16:33
Назначенный 11 лет назад Дыбов продолжит возглавлять Валуйский горокруг
Сегодня, 13:20
Как бы есть, но всё равно нет: нейросеть не может говорить о белгородском Шебекино
Сегодня, 11:33