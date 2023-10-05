Муром остался почти без связи из-за повреждённого оборудования

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Шебекинский округ регулярно обстреливается со стороны Украины. Особенно сильно достётся приграничным сёлам, в том числе Мурому и Новой Таволжанке. Помимо угрозы для жизни и повреждений домовладений, страдает и инфраструктура в целом.
Так жители Мурома остались с одним оператором сотовой связи — Теле2. При этом ранее шебекинцы также могли пользоваться услугами ещё двух операторов. Но виноваты в этом не сетевики, а повреждённое обстрелами оборудование. Ситуацию объяснил Владимир Жданов.
Это связано с оперативной обстановкой. Проговорил с сетевыми компаниями: есть потребность в замене оборудования. По мере поступления будем менять и возобновлять связь.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа
Напомним, в мае 2023 года без связи остались жители одного из сёл в Грайворонском округе. Тогда мобильный оператор отказался посещать приграничье для ремонта вышки.