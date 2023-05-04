Мобильный оператор отказался ехать в белгородское приграничье для ремонта вышки

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Проблема с сотовой связью возникла у жителей Мокрой Орловки и ближайших сёл. Как сообщил глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев, сотрудники оператора отказывались выезжать в приграничье для ремонта телевышки.
4 мая Бондарев заявил, что удалось решить проблему. Связь восстановили.
С проблемой ранее столкнулись жители приграничных сёл в Белгородском районе. В результате обстрела повреждения получил кабель. Спустя пять дней после происшествия интернет удалось восстановить, а связь — нет.