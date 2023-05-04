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Мобильный оператор отказался ехать в белгородское приграничье для ремонта вышки

4 мая 2023, 10:23
Фото: 1MI
Без связи остались жители нескольких населённых пунктов в Грайворонском горокруге. По словам главы муниципалитета Геннадия Бондарева, вариант решения проблемы в итоге всё же удалось найти.

Проблема с сотовой связью возникла у жителей Мокрой Орловки и ближайших сёл. Как сообщил глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев, сотрудники оператора отказывались выезжать в приграничье для ремонта телевышки.

4 мая Бондарев заявил, что удалось решить проблему. Связь восстановили.

С проблемой ранее столкнулись жители приграничных сёл в Белгородском районе. В результате обстрела повреждения получил кабель. Спустя пять дней после происшествия интернет удалось восстановить, а связь — нет.

Из-за обстрелов жители двух белгородских сёл остались без сотовой связи
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#Инна Рогова#Мобильная связь#Вышка#Ремонт#Мобильный оператор#Приграничье#Связь#Общество#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Геннадий Бондарев
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