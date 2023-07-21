Гладков предложил белгородцам выбрать сёла, где нужно установить вышки сотовой связи

Проголосовать можно на портале «Госуслуги» или по почте, отправив письмо на адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2. В письме указывается имя, адрес регистрации и населённый пункт, где нужно провести интернет. Онлайн-голосование продлится до 13 августа. По почте письма будут принимать до 10 сентября.