Гладков предложил белгородцам выбрать сёла, где нужно установить вышки сотовой связи

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Жители Белгородской области могут выбрать сельские населённые пункты, в которых в 2024 году установят вышки сотовой связи. По результатам голосования определят 25 сёл, хуторов и деревень, где появятся мобильная связь и интернет 4G.
Проголосовать можно на портале «Госуслуги» или по почте, отправив письмо на адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2. В письме указывается имя, адрес регистрации и населённый пункт, где нужно провести интернет. Онлайн-голосование продлится до 13 августа. По почте письма будут принимать до 10 сентября.
В 2022 году было выбрано 39 населённых пунктов, где установят вышки. В голосовании приняли участие 13 тыс. человек. Отметим, что его проводят в рамках программы «Устранение цифрового неравенства» национальной программы «Цифровая экономика».