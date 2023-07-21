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Гладков предложил белгородцам выбрать сёла, где нужно установить вышки сотовой связи

21 июля 2023, 09:38
Фото: 1MI
Голосование стартовало на портале «Госуслуги». Выбрать можно пункты с населением от 100 до 500 человек, где нет ни одного из четырёх операторов сотовой связи, рассказал глава региона.

Жители Белгородской области могут выбрать сельские населённые пункты, в которых в 2024 году установят вышки сотовой связи. По результатам голосования определят 25 сёл, хуторов и деревень, где появятся мобильная связь и интернет 4G.

Проголосовать можно на портале «Госуслуги» или по почте, отправив письмо на адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2. В письме указывается имя, адрес регистрации и населённый пункт, где нужно провести интернет. Онлайн-голосование продлится до 13 августа. По почте письма будут принимать до 10 сентября.

В 2022 году было выбрано 39 населённых пунктов, где установят вышки. В голосовании приняли участие 13 тыс. человек. Отметим, что его проводят в рамках программы «Устранение цифрового неравенства» национальной программы «Цифровая экономика».

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#Вышки#Вышки сотовой связи#Голосование#Общество#Хорошие новости#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Касается каждого
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