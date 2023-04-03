Из-за обстрелов жители двух белгородских сёл остались без сотовой связи

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
Ещё 29 марта ВСУ обстреляли сёла Черемошное и Устинка и повредили кабель, из-за чего пропали интернет и сотовая связь. Спустя пять дней интернет восстановили, но связь так и не появилась.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в вечернем прямом эфире связался с первым заместителем Евгением Мирошниковым и выяснил, когда в сёлах появится сотовая связь.
Интернет уже восстановлен, но сотовая связь — нет. Идёт восстановление. Кабель, действительно, был перебит. Уже в ближайшее время всё восстановим.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
По известным данным, пострадавших при обстреле села Черемошное нет. Из повреждений зафиксировали только перебитый кабель. Жителей должны были перевести на резервные источники питания.