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Белгородское село Муром попало под обстрел ВСУ — второй раз за день

1 августа 2023, 16:58
Фото: Bel.ru
РСЧС рассылает уведомления об обстреле села Муром Шебекинского горокруга.
Сюжет
Обстрел

Уведомления от РСЧС получили жители Белгородской области — во второй раз за день. Помимо этого сегодня ВСУ обстреляли в Белгородской области:

  • посёлок Красное в Шебекинском горокруге
  • село Козинка в Грайворонском горокруге
  • село Кукуевка в Валуйском горокруге
  • село Безымено в Грайворонском горокруге
  • село Сурково в Шебекинском горокруге

Каких-либо подробностей об обстрелах на данный момент нет. Не делился информацией и губернатор. Вероятно, о возможных разрушениях белгородцы узнают из ежедневной сводки.

Напомним, что сегодня, 1 августа, село Елизаветовка Глушковского района также подверглось обстрелу ВСУ. Пострадавших нет, но задело дом и машину.

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#Артем Черненко#Белгородская область#Муром#Шебекинский горокруг#РСЧС#Обстрел#ВСУ#Спецоперация#Происшествия
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