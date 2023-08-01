Белгородское село Муром попало под обстрел ВСУ — второй раз за день

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
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Updated Сегодня, 17:00
Уведомления от РСЧС получили жители Белгородской области — во второй раз за день. Помимо этого сегодня ВСУ обстреляли в Белгородской области:
Каких-либо подробностей об обстрелах на данный момент нет. Не делился информацией и губернатор. Вероятно, о возможных разрушениях белгородцы узнают из ежедневной сводки.
Напомним, что сегодня, 1 августа, село Елизаветовка Глушковского района также подверглось обстрелу ВСУ. Пострадавших нет, но задело дом и машину.