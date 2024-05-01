Очередные атаки и выплаты за детей: как прошёл Первомай в Белгородской области

С начала 2024 года в Белгородской области за рождение пятого ребёнка единовременную выплату получили 58 женщин. Речь идёт сумме в 50 тысяч рублей. Всего на данную меру поддержки в 2024 году направили около 3 млн рублей. Выплата положена семьям, в которых на свет появился пятый ребёнок. Мера поддержки оказывается с января 2022 года в беззаявительном порядке. При её назначении доход и имущество семьи не учитывается.