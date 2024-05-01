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Очередные атаки и выплаты за детей: как прошёл Первомай в Белгородской области

Очередные атаки и выплаты за детей: как прошёл Первомай в Белгородской области

1 мая 2024, 16:00
Фото: Изображение Midjourney
День труда в Белгородской области прошёл не очень спокойно. Регион подвергался атакам со стороны ВСУ. При этом стало известно, как белгородцы называли своих детей за последние 98 лет, а ещё власти назвали количество семей, которые получили выплаты за рождение пятого ребёнка.
Сюжет
Дети

Новые атаки

1 мая ВСУ атаковали несколько населённых пунктов на территории региона. Под ударом было село Ясные Зори Белгородского района. Там зафиксировали падение дрона-камикадзе с последующей детонацией. Никто не пострадал, но повреждения получили две машины.

Дроны-камикадзе также дважды атаковали село Вознесеновка Шебекинского округа. Пострадавших нет, но также есть разрушения. А ещё под огнём было село Старый Хутор Валуйского округа.

Дрон упал и сдетонировал: ВСУ в очередной раз атаковали Белгородскую область
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Один Май

В Белгородской области с 1926 года на свет появилось 477 девочек с именем Майя. За это же время в регионе родился один Май. В 2024 году именем Майя назвали восемь родившихся девочек.

Что касается необычных имён, белгородцы называли своих детей Россией, Искрой, Идеей и Олимпиадой. А ещё на свет появились в регионе Химия, Асфальт, Богиня, Принцесса, Божидар, Граф, Графиня, Бригантина и Благосвета.

Химия, Асфальт и Принцесса: как белгородцы называли своих детей за последние 98 лет
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50 тысяч рублей за пятого ребёнка

С начала 2024 года в Белгородской области за рождение пятого ребёнка единовременную выплату получили 58 женщин. Речь идёт сумме в 50 тысяч рублей. Всего на данную меру поддержки в 2024 году направили около 3 млн рублей. Выплата положена семьям, в которых на свет появился пятый ребёнок. Мера поддержки оказывается с января 2022 года в беззаявительном порядке. При её назначении доход и имущество семьи не учитывается.

В Белгородской области 58 мам получили выплату за рождение пятого ребёнка
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Дети#Рождение#Выплаты#Белгород#ВСУ#Атаки
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