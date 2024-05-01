Очередные атаки и выплаты за детей: как прошёл Первомай в Белгородской области

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1 мая ВСУ атаковали несколько населённых пунктов на территории региона. Под ударом было село Ясные Зори Белгородского района. Там зафиксировали падение дрона-камикадзе с последующей детонацией. Никто не пострадал, но повреждения получили две машины.
В Белгородской области с 1926 года на свет появилось 477 девочек с именем Майя. За это же время в регионе родился один Май. В 2024 году именем Майя назвали восемь родившихся девочек.
Что касается необычных имён, белгородцы называли своих детей Россией, Искрой, Идеей и Олимпиадой. А ещё на свет появились в регионе Химия, Асфальт, Богиня, Принцесса, Божидар, Граф, Графиня, Бригантина и Благосвета.
С начала 2024 года в Белгородской области за рождение пятого ребёнка единовременную выплату получили 58 женщин. Речь идёт сумме в 50 тысяч рублей. Всего на данную меру поддержки в 2024 году направили около 3 млн рублей. Выплата положена семьям, в которых на свет появился пятый ребёнок. Мера поддержки оказывается с января 2022 года в беззаявительном порядке. При её назначении доход и имущество семьи не учитывается.