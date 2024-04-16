Глава РЭО Денис Буцаев подвел итоги пятилетней работы компании

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Среди участников мероприятия также были отмечены глава Минприроды Александр Козлов и представители государственных органов и бизнес-сообщества. Об этом пишет 56orb.
Гендиректор РЭО напомнил, что в этом году Российскому экологическому оператору исполнилось пять лет. По такому поводу в компании решили подвести итоги работы за прошедший период, обсудить общие задачи и планы на будущее. Важным вопросом считается формирование необходимой инфраструктуры для отрасли в стране. В текущий момент, по словам Буцаева, за счет средств от выпуска облигаций РЭО профинансировали строительство 18 объектов на общую сумму 29,9 миллиарда рублей. Это шесть миллионов тонн мощностей на территории 11 субъектов. Глава РЭО также подчеркнул, что на сегодня в РЭО успели сформировать перспективный портфель из 113 проектов с общим объемом вложений около 300 миллиардов рублей.
Стоит напомнить, что в 2020 году наблюдательный совет РЭО утвердил стратегию развития компании на период до 2025 года.
В июле 2020 года президент России актуализировал национальные цели развития России до 2030 года. Тогда же указом президента № 474 был введен показатель национальной цели по созданию устойчивой системы обращения с ТКО, направленной на обеспечение полной сортировки отходов и двукратное снижение объемов захоронения отходов. Федеральный проект «Комплексная система обращения с ТКО», а позднее и федеральный проект «Экономика замкнутого цикла» определены в качестве главных механизмов достижения поставленных в указе № 474 целей.
16 апреля в Москве с отчетом РЭО ознакомились представители различных ведомств и банков.