Глава РЭО Денис Буцаев подвел итоги пятилетней работы компании

Гендиректор РЭО напомнил, что в этом году Российскому экологическому оператору исполнилось пять лет. По такому поводу в компании решили подвести итоги работы за прошедший период, обсудить общие задачи и планы на будущее. Важным вопросом считается формирование необходимой инфраструктуры для отрасли в стране. В текущий момент, по словам Буцаева, за счет средств от выпуска облигаций РЭО профинансировали строительство 18 объектов на общую сумму 29,9 миллиарда рублей. Это шесть миллионов тонн мощностей на территории 11 субъектов. Глава РЭО также подчеркнул, что на сегодня в РЭО успели сформировать перспективный портфель из 113 проектов с общим объемом вложений около 300 миллиардов рублей.