В Белгородской области 58 мам получили выплату за рождение пятого ребёнка

В правительстве напомнили, что единовременная выплата положена семьям, в которых на свет появился пятый ребёнок. Данная мера поддержки оказывается с января 2022 года. При назначении выплаты доход и имущество семьи не учитывается. Средства выплачивают в беззаявительном порядке.