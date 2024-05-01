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Published Сегодня, 13:51

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Updated Сегодня, 13:53

В Белгородской области 58 мам получили выплату за рождение пятого ребёнка

В Белгородской области 58 мам получили выплату за рождение пятого ребёнка

1 мая 2024, 13:51
Фото: Изображение Midjourney
Речь идёт о единовременной выплате в 50 тысяч рублей. Всего на данную меру поддержки направили около 3 млн рублей, сообщили в областном правительстве.

В текущем году за рождение пятого ребёнка единовременную выплату получили 58 белгородок. Речь идёт сумме в 50 тысяч рублей. Всего на данную меру поддержки в 2024 году направили около 3 млн рублей.

В правительстве напомнили, что единовременная выплата положена семьям, в которых на свет появился пятый ребёнок. Данная мера поддержки оказывается с января 2022 года. При назначении выплаты доход и имущество семьи не учитывается. Средства выплачивают в беззаявительном порядке.

Напомним, ранее в региональном правительстве сообщили о выплатах, которые положены пострадавшим от обстрелов белгородцам. Люди получат различные суммы — от 10 до 100 тысяч рублей.

Стало известно, когда белгородцы смогут получить первые выплаты от правительства РФ
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#50 тысяч рублей#Выплата#Белгород#Единовременная выплата#Областное правительство
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