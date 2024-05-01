В Белгородской области 58 мам получили выплату за рождение пятого ребёнка

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
В текущем году за рождение пятого ребёнка единовременную выплату получили 58 белгородок. Речь идёт сумме в 50 тысяч рублей. Всего на данную меру поддержки в 2024 году направили около 3 млн рублей.
В правительстве напомнили, что единовременная выплата положена семьям, в которых на свет появился пятый ребёнок. Данная мера поддержки оказывается с января 2022 года. При назначении выплаты доход и имущество семьи не учитывается. Средства выплачивают в беззаявительном порядке.
Напомним, ранее в региональном правительстве сообщили о выплатах, которые положены пострадавшим от обстрелов белгородцам. Люди получат различные суммы — от 10 до 100 тысяч рублей.