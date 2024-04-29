Стало известно, когда белгородцы смогут получить первые выплаты от правительства РФ

Выплата в 50 тысяч рублей положена тем, кто частично потерял имущество. Деньги смогут получить зарегистрированные в Горьковском и Козинке граждане. Помимо этого, на выплату могут рассчитывать жители Заречья-Первого и Заречья-Второго, Глотово, Мокрой Орловки, Грайворона, Горы-Подола, Замостья, Головчино, Ивановской Лисицы и села Дорогощь. Однако в этом случае необходимо подтвердить факт частичной утраты имущества первой необходимости.