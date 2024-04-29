Стало известно, когда белгородцы смогут получить первые выплаты от правительства РФ

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Перечисление выплат в 10 тысяч рублей пострадавшим от обстрелов могут начать уже на следующей неделе. Об этом стало известно в ходе оперсовещания в правительстве 29 апреля.
Выплата в 10 тысяч рублей — единовременная. Её могут получить те, кто зарегистрирован в одном из 20 населённых пунктов Грайворонского горокруга. Муниципалитет ранее попал под сильнейшие обстрелы, из-за чего пришлось эвакуировать местных жителей.
Выплаты должны произвести в течение двух недель. Для этого необходимо подать заявление — лично по месту нахождения в орган соцзащиты или удалённо с помощью почты или регионального портала госуслуг.
Выплата в 50 тысяч рублей положена тем, кто частично потерял имущество. Деньги смогут получить зарегистрированные в Горьковском и Козинке граждане. Помимо этого, на выплату могут рассчитывать жители Заречья-Первого и Заречья-Второго, Глотово, Мокрой Орловки, Грайворона, Горы-Подола, Замостья, Головчино, Ивановской Лисицы и села Дорогощь. Однако в этом случае необходимо подтвердить факт частичной утраты имущества первой необходимости.
100 тысяч рублей положены тем, кто полностью потерял имущество. Выплата предназначена «для всех жителей региона, кто потерял своё жильё с начала СВО, а также для зарегистрированных в Сподарюшино», уточнили в правительстве.
Помимо этого, право на доплату в 50 тысяч рублей имеют те, кто ранее уже получил аналогичную сумму. Речь идёт о жителях Белгорода, Валуйского и Шебекинского горокругов, а также Белгородского, Волоконовского и Краснояружского районов.
Порядок перечисления выплат в 50 тысяч и 100 тысяч рублей от правительства РФ сейчас проходит согласование.
Напомним, что выплаты получит и бизнес. Однако у белгородских предпринимателей ранее появились вопросы к тому, как выбирали наиболее пострадавшие отрасли.