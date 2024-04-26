Ипотека под 2% и выплаты: на что могут рассчитывать оставшиеся без жилья белгородцы?

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
В России расширили условия получения льготной ипотеки под 2% годовых. Об этом 4 апреля сообщили в Министерстве финансов России.
Льготный кредит до 30 апреля 2025 года смогут взять участники СВО, учителя, врачи и госслужащие. Они могут рассчитывать на приобретение жилья в новых регионах России: Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.
Такие же займы могут взять и жители Белгородской области, чьё жильё пострадало при обстрелах ВСУ и считается непригодным для проживания. Белгородцам позволят купить как вторичное, так и новое жильё.
Экономист поделился с журналистами RT своим экспертным мнением. Он считает, что подобная мера поддержки значительно поможет жителям Белгорода, а также жилищному строительству в новых регионах России.
«У жителей данных регионов доходы несколько ниже, чем в среднем по России. Поэтому льготные программы для них имеют большее социальное значение, чем для жителей других субъектов страны», — объяснил эксперт.
В России действует и сельская ипотека, в рамках которой можно оформить кредит по льготной ставке в 3%. Для приграничных же территорий ставку ещё больше снизили — до 0,01%, однако входит ли Белгородская область в их число на бумагах, пока не известно.
Такая льгота рассчитана на те населённые пункты, в которых проживает менее 30 тысяч человек. Даётся заём с лимитом до 6 млн рублей на срок до 25 лет. Программа позволяет построить собственный дом или купить квартиру в МКД, в котором находится не более пяти этажей.
Ранее белгородский министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Антоненко сообщал, что область не входит в перечень приграничных территорий, которые могут взять сельскую ипотеку под 0,1%. В то же время ситуация может в любой момент измениться, поскольку областное правительство обращалось к федеральному с просьбой рассмотреть такую возможность.
Кроме того, белгородцы могут воспользоваться:
Областное правительство продолжает помогать белгородцам, потерявшим своё жильё при обстрелах: где-то заново строят совершенно новые многоквартирные дома, где-то ремонтируют повреждённые. Региональная власть помогает восстанавливать и пострадавшие от ВСУ автомобили.
Есть и другая помощь. Например, тех жителей, которые не могут попасть в свои дома из-за обстрелов, обеспечат жильём. Это также касается тех населённых пунктов, где введён режим ЧС. Областное правительство уже утвердило список тех, кому положено жильё. Для этих нужд выделили часть средств, полученных от государства.
Кроме того, в апреле федеральное правительство выделило 2,051 млрд рублей на помощь жителям и предприятиям Белгородской области. Часть из них — 800 млн рублей — выдадут белгородцам, частично или полностью потерявшим собственное жильё.
Так, каждый прописанный в Грайворонском городском округе, который с марта ежедневно подвергается атакам ВСУ, житель получит по 10 тысяч рублей. Ещё 50 тысяч заплатят тем, у кого в результате обстрелов оказалось повреждено имущество. 100 тысяч рублей выплатят тем, кто вовсе остался без жилья.
Оставшиеся средства поделят на жителей Белгорода, Белгородского и Краснояружского районов, а также Валуйского и Шебекинского округов, которые также полностью потеряли своё имущество. Им выплатят по 50 тыс. рублей.
Отметим, что с начала специальной военной операции до 25 апреля 2024 года повреждения в результате обстрелов получили почти 7 тысяч квартир и домов в Белгороде. Такую информацию сообщил мэр Валентин Демидов. По области это число многократно выше.