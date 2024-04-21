Правительство РФ выделит региону 2 млрд рублей, а белгородцев из приграничья наградят

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:30
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что правительство РФ выделит более 2 млрд рублей на поддержку жителей и предприятий региона. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном сайте правительства.
Сегодня, 21 апреля, стало известно, на что пойдут выделенные средства. Так, 800 млн рублей из выделенных денег пойдут на оказание помощи жителям Грайворонского округа, которым пришлось покинуть свои дома. Выплату в 10 тыс. рублей получат все жители с пропиской в муниципалитете, 50 тыс. рублей выплатят тем, кто частично утратил имущество первой необходимости, а 100 тыс. рублей заплатят за полную его утрату.
По 50 тыс. рублей за полную потерю имущества могут получить жители Белгорода, Белгородского и Краснояружского районов, а также Валуйского и Шебекинского округов.
987 млн рублей выделили на помощь пострадавшим при обстрелах предприятиям Шебекинского округа, чей общий ущерб составил более 100 млн рублей.
Ещё 264 млн рублей выплатят субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере потребительского рынка, работающих в Белгороде, Шебекинском и Грайворонском округах, а также в некоторых населённых пунктах Белгородского района.
Для получения выплат нужно подать заявление на Госуслугах. Более подробная информация появится завтра после оперативного совещания областного правительства.
В Белгородской области могут наградить тех мужчин, которые помогали вывозить из обстреливаемого ВСУ Грайворонского городского округа граждан. Речь идёт о марте 2024 года, когда ВСУ начали сильно обстреливать приграничный муниципалитет.
Об этом попросили сами жители Козинки. Они же указали имена всех восьми мужчин, которые им помогали.
На обращение отреагировал глава округа Геннадий Бондарев, который отметил, что знает всех героев в лицо. Он пообещал наградить каждого отличившегося мужчину.
Читатель Бел.Ру прислал редакции видео, на котором слышны стреляющие звуки. По словам белгородца, подобные звуки издают проезжающие по посёлку Валуйского округа кроссовые мотоциклы — у транспортов стреляют глушители.
Мужчина обратил внимание на неспокойное время и отметил, что возникшую проблему пока никто не решил, хотя звуки продолжают пугать местных жителей.