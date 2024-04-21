Правительство РФ выделит региону 2 млрд рублей, а белгородцев из приграничья наградят

Сегодня, 21 апреля, стало известно, на что пойдут выделенные средства. Так, 800 млн рублей из выделенных денег пойдут на оказание помощи жителям Грайворонского округа, которым пришлось покинуть свои дома. Выплату в 10 тыс. рублей получат все жители с пропиской в муниципалитете, 50 тыс. рублей выплатят тем, кто частично утратил имущество первой необходимости, а 100 тыс. рублей заплатят за полную его утрату.