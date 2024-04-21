«Похоже на выстрелы»: белгородцев из приграничья пугают подозрительные звуки

На видеозаписи видно минимум один мотоцикл, который сопровождают стреляющие звуки.

Читатель прислал редакции Бел.Ру видео с пугающими местное население звуками. По словам мужчины, по приграничью Валуйского городского округа ездит группа мотоциклистов, у которых простреливают глушители.

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