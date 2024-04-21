«Похоже на выстрелы»: белгородцев из приграничья пугают подозрительные звуки

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Читатель прислал редакции Бел.Ру видео с пугающими местное население звуками. По словам мужчины, по приграничью Валуйского городского округа ездит группа мотоциклистов, у которых простреливают глушители.
Они гоняют на кроссовых мотоциклах с прямотоками по посёлку, и у них простреливают глушители — эти звуки похожи на выстрелы. У нас и так неспокойное время, но никто с этим ничего не делает.
отметил белгородец
На видеозаписи видно минимум один мотоцикл, который сопровождают стреляющие звуки.