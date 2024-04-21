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Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Белгородцев пугают звуки выстрелов, которые издают проезжающие мимо мотоциклы

«Похоже на выстрелы»: белгородцев из приграничья пугают подозрительные звуки

21 апреля 2024, 08:43
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцев пугают звуки выстрелов, которые издают проезжающие мимо мотоциклы

Белгорордец поделился с редакцией Бел.Ру видеозаписью, на которой слышны стреляющие звуки. По словам мужчины, подобные звуки издают проезжающие по посёлку Валуйского округа мотоциклисты.

Читатель прислал редакции Бел.Ру видео с пугающими местное население звуками. По словам мужчины, по приграничью Валуйского городского округа ездит группа мотоциклистов, у которых простреливают глушители.

Они гоняют на кроссовых мотоциклах с прямотоками по посёлку, и у них простреливают глушители — эти звуки похожи на выстрелы. У нас и так неспокойное время, но никто с этим ничего не делает.
отметил белгородец

На видеозаписи видно минимум один мотоцикл, который сопровождают стреляющие звуки.

Мотоциклы издают звуки, похожие на выстрелы
Видео: Bel.ru
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#Александра Склярова#Видео#Белгородская область#Мотоцикл#Кроссовый мотоцикл#Белгород#Валуйский горокруг#Звуки#Белгородское приграничье
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