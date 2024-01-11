Уничтожил с первого выстрела: о подвиге белгородца рассказали на всю Россию

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
В Минобороны России рассказали о подвиге белгородского военнослужащего, который в ходе специальной военной операции уничтожил три артиллерийских расчёта ВСУ.
Известно, что наводчик артиллерийского орудия гвардии рядовой Антон Гуров вместе с сослуживцами попал под обстрел ВСУ, однако бойцы вовремя сориентировались и переместились на запасную позицию. Оттуда житель Борисовского района запустил беспилотник и определил местоположение противника. С одного выстрела он поразил орудие украинских боевиков, а затем уничтожил три артиллерийских расчёта.
Поступок белгородского военнослужащего помог подавить огонь вражеской артиллерии и ни один снаряд не достиг орудий российских артиллеристов.