Уничтожил с первого выстрела: о подвиге белгородца рассказали на всю Россию

Известно, что наводчик артиллерийского орудия гвардии рядовой Антон Гуров вместе с сослуживцами попал под обстрел ВСУ, однако бойцы вовремя сориентировались и переместились на запасную позицию. Оттуда житель Борисовского района запустил беспилотник и определил местоположение противника. С одного выстрела он поразил орудие украинских боевиков, а затем уничтожил три артиллерийских расчёта.