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Белгородец Антон Гуров

Уничтожил с первого выстрела: о подвиге белгородца рассказали на всю Россию

11 января 2024, 08:59
Фото: эфир «Первого канала»
Белгородец Антон Гуров

В Минобороны рассказали о подвиге белгородского военнослужащего

Антон Гуров с первого выстрела смог уничтожить орудие противника. О подвиге белгородца сообщили в эфире «Первого канала». За мужество жителя хутора Красиво поблагодарил глава администрации Берёзовского сельского поселения Валерий Борисенко.
Сюжет
СВО

В Минобороны России рассказали о подвиге белгородского военнослужащего, который в ходе специальной военной операции уничтожил три артиллерийских расчёта ВСУ.

Известно, что наводчик артиллерийского орудия гвардии рядовой Антон Гуров вместе с сослуживцами попал под обстрел ВСУ, однако бойцы вовремя сориентировались и переместились на запасную позицию. Оттуда житель Борисовского района запустил беспилотник и определил местоположение противника. С одного выстрела он поразил орудие украинских боевиков, а затем уничтожил три артиллерийских расчёта.

Поступок белгородского военнослужащего помог подавить огонь вражеской артиллерии и ни один снаряд не достиг орудий российских артиллеристов.

Белгородец Антон ГуровБелгородец Антон Гуров
Белгородец Антон Гуров
Фото: личная страница Валерия Борисенко
В Минобороны РФ рассказали о подвиге белгородца, отличившегося в зоне СВО
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#Белгородская область#Борисовский район#Военный#Белгород#Подвиг#СВО#Александра Склярова
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