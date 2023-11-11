201 гранатомётный выстрел по хутору: сколько раз ВСУ ударили по Белгородской области

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Что известно о нанесённых ударах ВСУ по региону за прошедшие сутки? Губернатор Белгородской области опубликовал информацию об обстрелах за 10 октября.
В пятницу четыре миномётных снаряда и 201 гранатомётный выстрел зафиксировали при обстреле окраины хутора Старый Волоконовского района. Пострадавших и разрушений нет.
Без последствий обошлось и в Грайворонском районе, где село Сподарюшино попало под 12 миномётных обстрелов. То же касается и Репяховки Краснояружского района, где за сутки установили 15 прилётов.
В Белгородском районе под удар попало село Журавлёвка. Так, БПЛА сбросил на территории населённого пункта одно взрывное устройство, ещё один вражеский БПЛА — сбит. Также ВСУ была произведена атака дроном-камикадзе. К тому же по два беспилотника сбили в Нехотеевке и Солнцевке. Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших и разрушений нет.
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В Шебекино 10 ноября удалось произвести посадку вражеского беспилотника. Однако БПЛА сдетонировал. Новая Таволжанка и Середа попали под обстрел четырьмя миномётными. Село Муром — тремя снаряда. Пострадавших и разрушений нет.
Также Минобороны сообщили, что ночью средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над территорией Смоленской и Московской областей.