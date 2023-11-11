201 гранатомётный выстрел по хутору: сколько раз ВСУ ударили по Белгородской области

В Белгородском районе под удар попало село Журавлёвка. Так, БПЛА сбросил на территории населённого пункта одно взрывное устройство, ещё один вражеский БПЛА — сбит. Также ВСУ была произведена атака дроном-камикадзе. К тому же по два беспилотника сбили в Нехотеевке и Солнцевке. Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших и разрушений нет.

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В Шебекино 10 ноября удалось произвести посадку вражеского беспилотника. Однако БПЛА сдетонировал. Новая Таволжанка и Середа попали под обстрел четырьмя миномётными. Село Муром — тремя снаряда. Пострадавших и разрушений нет.