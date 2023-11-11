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Удары ВСУ за прошедшие сутки

201 гранатомётный выстрел по хутору: сколько раз ВСУ ударили по Белгородской области

11 ноября 2023, 07:27
Фото: 1MI
Удары ВСУ за прошедшие сутки

ВСУ атаковали белгородские населённые пункты гранатомётами, миномётами и БПЛА

В Белгородской области за последние сутки зафиксировано более сотни миномётных и гранатомётных обстрелов муниципалитетов. Сбито несколько вражеских беспилотников. Также один БПЛА сдетонировал в Шебекино после посадки. Разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор.
Сюжет
Пво

Что известно о нанесённых ударах ВСУ по региону за прошедшие сутки? Губернатор Белгородской области опубликовал информацию об обстрелах за 10 октября.

В пятницу четыре миномётных снаряда и 201 гранатомётный выстрел зафиксировали при обстреле окраины хутора Старый Волоконовского района. Пострадавших и разрушений нет.

Без последствий обошлось и в Грайворонском районе, где село Сподарюшино попало под 12 миномётных обстрелов. То же касается и Репяховки Краснояружского района, где за сутки установили 15 прилётов.

В Белгородском районе под удар попало село Журавлёвка. Так, БПЛА сбросил на территории населённого пункта одно взрывное устройство, ещё один вражеский БПЛА — сбит. Также ВСУ была произведена атака дроном-камикадзе. К тому же по два беспилотника сбили в Нехотеевке и Солнцевке. Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших и разрушений нет.

В Шебекино 10 ноября удалось произвести посадку вражеского беспилотника. Однако БПЛА сдетонировал. Новая Таволжанка и Середа попали под обстрел четырьмя миномётными. Село Муром — тремя снаряда. Пострадавших и разрушений нет.

Также Минобороны сообщили, что ночью средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над территорией Смоленской и Московской областей.

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