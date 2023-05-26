Выстрелили в голову: стала известна настоящая причина смерти белгородца при атаке ДРГ

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Стала известна настоящая причина смерти мирного жителя в Грайворонском горокруге. Члены украинской ДРГ выстрелили в голову 50-летнему Юрию Гаевому. Мужчина был командиром отделения Преображенского батальона и состоял в территориальной самообороне.
Погибший не был военнослужащим. Федеральная выплата в связи с этим его родным не положена. Но, несмотря на это, его семье выплатят 3 млн рублей из областного бюджета.
У Юрия осталась 15-летняя дочь. Ей будут ежемесячно выплачивать по 50 тыс. рублей, пока девушке не исполнится 21 год.
Ранее Бел.Ру писало о том, как украинские диверсанты пробивались к Грайворону. Перед этим был массированный обстрел. Тем временем члены ДРГ проникли в сёла.