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Выстрелили в голову: стала известна настоящая причина смерти белгородца при атаке ДРГ

26 мая 2023, 07:47
Фото: Bel.ru

Причиной смерти белгородца при заходе украинской ДРГ стал выстрел, а не ранение

Причиной смерти 50-летнего Юрия Гаевого стал выстрел в голову. Ранее в официальных источниках сообщили, что он скончался из-за осколочного ранения. Новую информацию сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Стала известна настоящая причина смерти мирного жителя в Грайворонском горокруге. Члены украинской ДРГ выстрелили в голову 50-летнему Юрию Гаевому. Мужчина был командиром отделения Преображенского батальона и состоял в территориальной самообороне.

Погибший не был военнослужащим. Федеральная выплата в связи с этим его родным не положена. Но, несмотря на это, его семье выплатят 3 млн рублей из областного бюджета. 

У Юрия осталась 15-летняя дочь. Ей будут ежемесячно выплачивать по 50 тыс. рублей, пока девушке не исполнится 21 год.

Ранее Бел.Ру писало о том, как украинские диверсанты пробивались к Грайворону. Перед этим был массированный обстрел. Тем временем члены ДРГ проникли в сёла.

Видео: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Подвергшиеся атаке ДРГ белгородские сёла снова попали под обстрел
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