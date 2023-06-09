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СМИ: под Брянском караульный выстрелил в девушку около воинской части

9 июня 2023, 13:31
Фото: 1MI
В Брянской области часовой подстрелил 19-летнюю девушку, пишут «Брянские новости» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

В Брянской области военнослужащий подстрелил 19-летнюю девушку. Происшествие случилось около войсковой части неподалёку от российско-украинской границы.

По данным источника, инцидент зафиксировали 8 июня поздним вечером в одном из брянских посёлков. Рядовой заметил подошедшую к запретной зоне девушку и предупредил её о последствиях. В это время он находился в карауле.

По словам солдата, на предупреждения потерпевшая не реагировала. Именно поэтому часовой и выстрелил. Девушку с пулевым ранением положили в больницу.

Проводится проверка, однако власти и МО РФ ситуацию не комментировали. Официальных подтверждений нет.

Часовой выстрелил в белгородца, не реагировавшего на его предупреждения
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#Наталья Корявых#Брянская область#Происшествия#Военный#Часовой
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