СМИ: под Брянском караульный выстрелил в девушку около воинской части

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
В Брянской области военнослужащий подстрелил 19-летнюю девушку. Происшествие случилось около войсковой части неподалёку от российско-украинской границы.
По данным источника, инцидент зафиксировали 8 июня поздним вечером в одном из брянских посёлков. Рядовой заметил подошедшую к запретной зоне девушку и предупредил её о последствиях. В это время он находился в карауле.
По словам солдата, на предупреждения потерпевшая не реагировала. Именно поэтому часовой и выстрелил. Девушку с пулевым ранением положили в больницу.
Проводится проверка, однако власти и МО РФ ситуацию не комментировали. Официальных подтверждений нет.