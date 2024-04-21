Понедельник в Белгородской области будет дождливым и ветренным

Сотрудники МЧС предупредили белгородцев о сильном ветре

В понедельник, 22 апреля, в Белгородской области будет облачно и дождливо, но тепло. Ожидаются сильные порывы ветра. Прогноз погоды опубликовали в региональном МЧС.