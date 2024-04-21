Понедельник в Белгородской области будет дождливым и ветренным

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
По данным синоптиков, завтра, 22 апреля, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Ночью возможны грозы, а днём пойдут кратковременные дожди. Порывы южного и юго-западного ветра достигнут 8-13 м/с, местами увеличатся до 15-18 м/с.
Температура воздуха в регионе в тёмное время понедельника составит +5…+10 °C. Днём столбик термометра поднимется до +13…+18 °C.
Сотрудники МЧС предупредили белгородцев о сильном ветре и попросили соблюдать правила пожарной безопасности.