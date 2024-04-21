Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Сотрудники МЧС предупредили белгородцев о сильном ветре

Понедельник в Белгородской области будет дождливым и ветренным

21 апреля 2024, 12:08
Фото: Изображение Midjourney

Сотрудники МЧС предупредили белгородцев о сильном ветре

В понедельник, 22 апреля, в Белгородской области будет облачно и дождливо, но тепло. Ожидаются сильные порывы ветра. Прогноз погоды опубликовали в региональном МЧС.
Сюжет
Погода

По данным синоптиков, завтра, 22 апреля, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Ночью возможны грозы, а днём пойдут кратковременные дожди. Порывы южного и юго-западного ветра достигнут 8-13 м/с, местами увеличатся до 15-18 м/с.

Температура воздуха в регионе в тёмное время понедельника составит +5…+10 °C. Днём столбик термометра поднимется до +13…+18 °C.

Сотрудники МЧС предупредили белгородцев о сильном ветре и попросили соблюдать правила пожарной безопасности.

Погода в выходные в Белгородской области улучшится, но ненамного
Узнать подробнее
Читайте также:
Пойдут дожди или выглянет солнце? Синоптики рассказали о погоде на майские праздникиРезкое ухудшение погоды: сильный ветер и похолодание обещают белгородцам в пятницуУлучшится ли погода в Белгородской области после пасмурной среды?
#Александра Склярова#Белгородская область#Погода#Дожди#Сильный ветер#Белгород
Подпишитесь
Погибшая вместе с ребёнком при атаке ВСУ белгородка была на 8-м месяце беременности
Вчера, 13:38
Основателя «Русагро» Вадима Мошковича потребовали внести в список иноагентов
Вчера, 14:43
«Похоже на выстрелы»: белгородцев из приграничья пугают подозрительные звуки
Сегодня, 08:43
Для помощи в защите белгородского приграничья прибудет 50 таганрогских пограничников
Вчера, 15:10
«Это подвиг»: мужчин, вывозивших белгородцев из-под обстрелов, наградят
Сегодня, 10:39
ВСУ начали использовать противотранспортных «ежей» в Белгородской области?
Вчера, 09:12
"