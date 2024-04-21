Текст понятный, но были трудности: как белгородцы написали «Тотальный диктант»?

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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Updated Сегодня, 09:46
В этом году «Тотальный диктант» в Белгороде состоялся только на одной площадке: в Белгородской научной библиотеке. Отрывок текста читала артистка БГАДТ им. М. С. Щепкина Вероника Васильева, которой сложным в нём показалась пунктуация.
Участие в мероприятии на этот раз приняли только 73 человека. Белгородец Виталий писал диктант второй раз в жизни: он тоже отметил сложную пунктуацию, однако сам текст показался ему простым и понятным. Были и подростки, которые надеются получить «четвёрку», и даже учительница русского языка.
Я пришла первый и, наверное, последний раз — для меня это слишком просто, я сама учитель русского языка и нетипичный участник проекта. Но у меня тоже может быть ошибка, потому что авторы не всегда ставят знаки препинания по правилам. И надо, чтобы текст читал учитель или преподаватель русского языка, а не актриса. Потому что учитель знает, как правильно это делать, и следит за тем, чтобы все успевали.
поделилась белгородка Марина
Обычно за месяц до диктанта устраиваются подготовительные курсы, однако в этом году от такого пришлось отказаться, отмечает координатор диктанта Кира Ли.
Результаты участники смогут узнать через неделю: 27 апреля в библиотеке пройдёт награждение «тотальных отличников».