Текст понятный, но были трудности: как белгородцы написали «Тотальный диктант»?

Участие в мероприятии на этот раз приняли только 73 человека. Белгородец Виталий писал диктант второй раз в жизни: он тоже отметил сложную пунктуацию, однако сам текст показался ему простым и понятным. Были и подростки, которые надеются получить «четвёрку», и даже учительница русского языка.