Белгородские пожарные спасли из огненной западни колючего пленника: видео

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
В Шебекино вспыхнула сухая трава. Приехавшие на место происшествия пожарные увидели, что в огненной ловушке оказался ёж.
Спасатели достали его из горевшей травы. Ежа ополоснули водой. Животное после того, как пришло в чувство, скрылось.
Сотрудники МЧС нередко спасают не только людей, но и животных. Зачастую пожарным приходится доставать с высоких деревьев забравшихся туда котов. Причём не все спасённые этому бывают рады.
Также спасатели ранее помогли замёрзшей и провалившейся в септик собаке, попавшим в канализационный колодец диким утятам и корове, оказавшемуся в горевшей траве зайчонку, запутавшемуся в верёвках под крышей дома стрижу.