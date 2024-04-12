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Published Сегодня, 11:56

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Updated Сегодня, 12:04

Пожар в Шебекино Белгородской области

Белгородские пожарные спасли из огненной западни колючего пленника: видео

12 апреля 2024, 11:56
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
Пожар в Шебекино Белгородской области

Из огня под Белгородом спасли ежа

Животное пострадало при пожаре в Шебекино, где загорелась сухая трава. Спасатели освободили ежа из ловушки и ополоснули его водой. После этого спасённый скрылся, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Сюжет
МЧС

В Шебекино вспыхнула сухая трава. Приехавшие на место происшествия пожарные увидели, что в огненной ловушке оказался ёж.

Спасатели достали его из горевшей травы. Ежа ополоснули водой. Животное после того, как пришло в чувство, скрылось.

Сотрудники МЧС нередко спасают не только людей, но и животных. Зачастую пожарным приходится доставать с высоких деревьев забравшихся туда котов. Причём не все спасённые этому бывают рады.

Также спасатели ранее помогли замёрзшей и провалившейся в септик собаке, попавшим в канализационный колодец диким утятам и корове, оказавшемуся в горевшей траве зайчонку, запутавшемуся в верёвках под крышей дома стрижу.

Спасённый из огня ёж
Видео: ГУ МЧС России по Белгородской области
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