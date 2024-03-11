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Posted Сегодня, 13:47

Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Спасённый кот

Застрявшего в ветках тополя кота освободили спасатели. Судя по фото, кот в шоке

11 марта 2024, 13:47
Фото: региональное МЧС
Спасённый кот

Белгородские спасатели помогли снять бездомного кота с дерева

Инцидент произошёл днём 10 марта в Старом Осколе. Местный житель увидел застрявшего кота и попытался снять его с дерева, подзывая лакомствами, но тот никак не спускался. Тогда на помощь животному пришёл спасатель, сообщили в региональном МЧС.

Операция по спасению кота прошла 10 марта в микрорайоне Приборостроитель Старого Оскола. В 13:49 в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение от обеспокоенного мужчины, который рассказал о бездомном коте, взобравшемся на высокое дерево и запутавшемся в ветвях.

Белгородец пытался помочь животному спуститься, приманивая его лакомствами, но всё было безрезультатно.

Прибывшие на место спасатели развернули лестницу, поднялись к коту и аккуратно сняли его с тополя. Затем пушистого друга передали в руки очевидцу.

В региональном МЧС отметили, что в первую очередь спасают людей, однако в тот момент других вызовов не было.

Белгородец и спасённый котБелгородец и спасённый кот
Белгородец и спасённый кот
Фото: региональное МЧС
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