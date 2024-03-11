Застрявшего в ветках тополя кота освободили спасатели. Судя по фото, кот в шоке

Белгородские спасатели помогли снять бездомного кота с дерева

Инцидент произошёл днём 10 марта в Старом Осколе. Местный житель увидел застрявшего кота и попытался снять его с дерева, подзывая лакомствами, но тот никак не спускался. Тогда на помощь животному пришёл спасатель, сообщили в региональном МЧС.