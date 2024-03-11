Застрявшего в ветках тополя кота освободили спасатели. Судя по фото, кот в шоке

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Операция по спасению кота прошла 10 марта в микрорайоне Приборостроитель Старого Оскола. В 13:49 в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение от обеспокоенного мужчины, который рассказал о бездомном коте, взобравшемся на высокое дерево и запутавшемся в ветвях.
Белгородец пытался помочь животному спуститься, приманивая его лакомствами, но всё было безрезультатно.
Прибывшие на место спасатели развернули лестницу, поднялись к коту и аккуратно сняли его с тополя. Затем пушистого друга передали в руки очевидцу.
В региональном МЧС отметили, что в первую очередь спасают людей, однако в тот момент других вызовов не было.