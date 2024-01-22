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Кот Твикс

Россияне требуют уволить проводницу, выбросившую кота Твикса из поезда на мороз

22 января 2024, 08:10
Фото: соцсети
Кот Твикс

Петиция об увольнении проводницы после истории с котом собрала 344 тыс. подписей

Проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург выбросила домашнего кота из вагона в Кирове. Кот Твикс, которого искали несколько дней, погиб. Теперь россияне пытаются добиться увольнения женщины. Создана соответствующая петиция, сообщают «Новые известия».

Россияне требуют увольнения проводницы, которая выбросила кота Твикса на мороз из вагона поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург. Животное погибло, а петиция с требованием уволить женщину на момент написания заметки уже собрала 344 тыс. подписей. Только за сегодня её подписали более 100 тыс. человек.

Инцидент произошёл 11 января в Кирове. Кот одного из пассажиров выбрался из переноски, пока мужчина спал, и начал ходить по вагонам. Кота заметили пассажиры и сообщили об этом проводнице. Последняя, не найдя хозяина, выбросила животное на мороз на станции и Кирове. Этот момент попал на камеры наблюдения вокзала. При этом кота везли легально: у него были как билет, так и паспорт.

«Требуем уволить проводницу за нарушение должностных инструкций (на кота был оформлен билет) и за жестокое обращение с животным, а также выплатить хозяевам компенсацию за моральный ущерб. <…> Со слов одной из проводниц, у каждого проводника есть устройство контроля электронных билетов (УКЭБ/СИОП), в котором видно, кто из пассажиров проезжает с животным и в каком вагоне», — говорится в тексте петиции.

Авторы петиции считают, что проводница выбросила кота сознательно. Животное, предварительно, погибло от обморожения и укуса собаки. Ситуация получила большой общественный резонанс.

На неё, в том числе, отреагировал депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он считает, что проводнице может грозить уголовное дело. Хотя ранее сообщалось, что правоохранители отказались его заводить из-за отсутствия состава преступления.

Напомним, кота в Кирове искали более 300 волонтёров. Ситуацию прокомментировали в РЖД. Компания извинилась перед хозяевами и сообщила о проведении служебного расследования. Позднее стало известно, что организация решила внести изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах. Проводникам запретят высаживать питомцев из железнодорожного транспорта.

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#Поезд#Животные#Россия#Увольнение#Петиция#Наталья Корявых#Проводница#Киров#Кот Твикс
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