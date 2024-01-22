Россияне требуют уволить проводницу, выбросившую кота Твикса из поезда на мороз

Инцидент произошёл 11 января в Кирове. Кот одного из пассажиров выбрался из переноски, пока мужчина спал, и начал ходить по вагонам. Кота заметили пассажиры и сообщили об этом проводнице. Последняя, не найдя хозяина, выбросила животное на мороз на станции и Кирове. Этот момент попал на камеры наблюдения вокзала. При этом кота везли легально: у него были как билет, так и паспорт.