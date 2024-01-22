Россияне требуют уволить проводницу, выбросившую кота Твикса из поезда на мороз

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
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Updated Сегодня, 08:12
Россияне требуют увольнения проводницы, которая выбросила кота Твикса на мороз из вагона поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург. Животное погибло, а петиция с требованием уволить женщину на момент написания заметки уже собрала 344 тыс. подписей. Только за сегодня её подписали более 100 тыс. человек.
Инцидент произошёл 11 января в Кирове. Кот одного из пассажиров выбрался из переноски, пока мужчина спал, и начал ходить по вагонам. Кота заметили пассажиры и сообщили об этом проводнице. Последняя, не найдя хозяина, выбросила животное на мороз на станции и Кирове. Этот момент попал на камеры наблюдения вокзала. При этом кота везли легально: у него были как билет, так и паспорт.
«Требуем уволить проводницу за нарушение должностных инструкций (на кота был оформлен билет) и за жестокое обращение с животным, а также выплатить хозяевам компенсацию за моральный ущерб. <…> Со слов одной из проводниц, у каждого проводника есть устройство контроля электронных билетов (УКЭБ/СИОП), в котором видно, кто из пассажиров проезжает с животным и в каком вагоне», — говорится в тексте петиции.
Авторы петиции считают, что проводница выбросила кота сознательно. Животное, предварительно, погибло от обморожения и укуса собаки. Ситуация получила большой общественный резонанс.
На неё, в том числе, отреагировал депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он считает, что проводнице может грозить уголовное дело. Хотя ранее сообщалось, что правоохранители отказались его заводить из-за отсутствия состава преступления.
Напомним, кота в Кирове искали более 300 волонтёров. Ситуацию прокомментировали в РЖД. Компания извинилась перед хозяевами и сообщила о проведении служебного расследования. Позднее стало известно, что организация решила внести изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах. Проводникам запретят высаживать питомцев из железнодорожного транспорта.