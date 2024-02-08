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Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Косуля, фото тематическое

Вытащил из западни: белгородец спас косулю, застрявшую в прутьях забора

8 февраля 2024, 12:21
Фото: 1MI
Косуля, фото тематическое

В Прохоровском районе белгородец спас косулю

Животное застряло между прутьями ограждения и не могло выбраться. Белгородцу удалось вытолкнуть косулю и вытащить из западни. Видео опубликовали в региональном экоохотнадзоре.

Житель Прохоровского района помог косуле выбраться из западни и спас животному жизнь. Инцидент произошёл в селе Правороть.

Как рассказали в управлении экоохотнадзора, мужчина заметил животное, застрявшее между секциями оградки. Белгородец сразу пришёл косуле на помощь. Ему удалось её вытолкнуть. Косуля в итоге убежала.

В прошлом году ещё один белгородец спас детёныша косули от разъярённых псов. Белгородец сумел отогнать собак, напавших на животное, и увёз малыша к специалистам на лечение. Ветеринары оказали косуле всю необходимую помощь. Жизни животного ничего не угрожало.

Ранее белгородцев удивил забредший к их двору олень. Животное заметили в Губкине. Местный житель поделился фотографиями лесного обитателя.

Белгородец спас косулю
Видео: управление экоохотнадзора
Время добрых дел: белгородец спас детёныша косули от разъярённых псов
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