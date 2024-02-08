Вытащил из западни: белгородец спас косулю, застрявшую в прутьях забора

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Житель Прохоровского района помог косуле выбраться из западни и спас животному жизнь. Инцидент произошёл в селе Правороть.
Как рассказали в управлении экоохотнадзора, мужчина заметил животное, застрявшее между секциями оградки. Белгородец сразу пришёл косуле на помощь. Ему удалось её вытолкнуть. Косуля в итоге убежала.
В прошлом году ещё один белгородец спас детёныша косули от разъярённых псов. Белгородец сумел отогнать собак, напавших на животное, и увёз малыша к специалистам на лечение. Ветеринары оказали косуле всю необходимую помощь. Жизни животного ничего не угрожало.
Ранее белгородцев удивил забредший к их двору олень. Животное заметили в Губкине. Местный житель поделился фотографиями лесного обитателя.