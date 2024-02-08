Вытащил из западни: белгородец спас косулю, застрявшую в прутьях забора

В прошлом году ещё один белгородец спас детёныша косули от разъярённых псов. Белгородец сумел отогнать собак, напавших на животное, и увёз малыша к специалистам на лечение. Ветеринары оказали косуле всю необходимую помощь. Жизни животного ничего не угрожало.