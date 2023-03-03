Белгородца накажут за то, что он держал в «плену» и пытался продать косулю

Попытка продать косулю обернулась для белгородца административным делом

Житель Ракитянского района хотел продать косулю. Об этом узнали сотрудники экоохотнадзора: под видом покупателей они приехали к мужчине, чтобы составить протокол, сообщили в управлении. Сейчас с косулей всё хорошо.