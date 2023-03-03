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Posted Сегодня, 06:20

Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

Белгородца накажут за то, что он держал в «плену» и пытался продать косулю

3 марта 2023, 06:20
Фото: кадр из видео экоохотнадзора

Попытка продать косулю обернулась для белгородца административным делом

Житель Ракитянского района хотел продать косулю. Об этом узнали сотрудники экоохотнадзора: под видом покупателей они приехали к мужчине, чтобы составить протокол, сообщили в управлении. Сейчас с косулей всё хорошо.

В хуторе Петровский местный житель держал в неволе косулю. Когда он решил её продать за 37 тыс. рублей, об этом стало известно инспекторам экоохотнадзора.

Они приехали к продавцу под видом покупателей и увидели у него молодого самца косули европейской, которому нет и года.

Животное изъяли. Ветеринары осмотрели его, после чего выпустили в охотничьи угодья Ракитянского района.

В отношении мужчины составили административный протокол по ч. 3 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил пользования объектами животного мира). Белгородцу грозит штраф.

В управлении напомнили, что держать таких животных в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания могут только юрлица или предприниматели при наличии соответствующих документов.

Ранее в Губкине спасли раненую косулю, забежавшую на школьный стадион.

Видео: управление экоохотнадзора по Белгородской области
В Белгородской области спасли забежавшую на школьный стадион косулю
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#Ольга Аксёнова#Косуля#Экоохотнадзор#Общество#Белгородская область#Ракитянский район#Видео
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