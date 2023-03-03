Белгородца накажут за то, что он держал в «плену» и пытался продать косулю

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
В хуторе Петровский местный житель держал в неволе косулю. Когда он решил её продать за 37 тыс. рублей, об этом стало известно инспекторам экоохотнадзора.
Они приехали к продавцу под видом покупателей и увидели у него молодого самца косули европейской, которому нет и года.
Животное изъяли. Ветеринары осмотрели его, после чего выпустили в охотничьи угодья Ракитянского района.
В отношении мужчины составили административный протокол по ч. 3 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил пользования объектами животного мира). Белгородцу грозит штраф.
В управлении напомнили, что держать таких животных в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания могут только юрлица или предприниматели при наличии соответствующих документов.
Ранее в Губкине спасли раненую косулю, забежавшую на школьный стадион.