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Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Фото оленя во дворе

Олень среди белгородцев: лесные животные всё чаще выходят на улицы к людям

5 декабря 2023, 09:14
Фото: страница Михаила Фенелонова в ВК/vk.com/fenelonov
Фото оленя во дворе

Белгородцев удивил забредший к их двору олень

Олень забрёл во двор одного из местных жителей. Лесное животное заметил мужчина из Губкина, фотографии которого он загрузил на свою страницу в соцсети. Это уже далеко не первое животное, которое белгородцы за последние месяца замечали среди людей.

На улицах Белгородской области вновь увидели лесное животное. На этот раз им стал олень, который пробрался во двор жителя Губкина.

В ноябре белгородцы успели увидеть различных животных, которые попали на улицы или гуляли рядом с трассой. Так, в Волоконовском районе заметили верблюдов, пасущихся с коровами, а в парк Вейделевского района забрёл олень, который мог сбежать из воронежского вольера.

Жители Белгорода рядом с домами увидели лося и лисицу, которая несла в зубах мёртвую кошку.

Фото оленя во двореФото оленя во дворе
Фото оленя во двореФото оленя во дворе
Фото оленя во дворе
Фото: страница Михаила Фенелонова в ВК/vk.com/fenelonov
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#Белгородская область#Губкин#Фотофакт#Животное#Белгород#Олень#Александра Склярова
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