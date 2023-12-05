Олень среди белгородцев: лесные животные всё чаще выходят на улицы к людям

Белгородцев удивил забредший к их двору олень

Олень забрёл во двор одного из местных жителей. Лесное животное заметил мужчина из Губкина, фотографии которого он загрузил на свою страницу в соцсети. Это уже далеко не первое животное, которое белгородцы за последние месяца замечали среди людей.