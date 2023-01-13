В Белгородской области из ледяного плена спасли оленя

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Операция спасения проходила на русле реки Короча возле села Большое Городище Шебекинского городского округа. На очень скользкий лёд попала самка оленя и выбраться самостоятельно на берег не смогла. Каждое движение и попытка переместиться по льду могли закончиться для неё трагически: животное не смогло бы встать на ноги, потеряло силы и осталось бы лежать, погибая от холода.
Не допустить смерти самки помогли бдительные местные жители. Они сообщили сотрудникам экоохотнадзора, что на реке она пролежала весь день на льду.
Сотрудники ведомства вместе с общественным инспектором и егерями охотничьего хозяйства выехали на место, которое указали свидетели. По тонкому льду они добрались до пострадавшей и вытянули на берег. Спасённое животное скрылось в лесной чаще.