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Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

В Белгородской области из ледяного плена спасли оленя

Сегодня, 14:22
Фото: управление экоохотнадзора Белгородской области
Самку спасли на реке Короча. Историей поделились сотрудники регионального управления экоохотнадзора.

Операция спасения проходила на русле реки Короча возле села Большое Городище Шебекинского городского округа. На очень скользкий лёд попала самка оленя и выбраться самостоятельно на берег не смогла. Каждое движение и попытка переместиться по льду могли закончиться для неё трагически: животное не смогло бы встать на ноги, потеряло силы и осталось бы лежать, погибая от холода.

Не допустить смерти самки помогли бдительные местные жители. Они сообщили сотрудникам экоохотнадзора, что на реке она пролежала весь день на льду.

Сотрудники ведомства вместе с общественным инспектором и егерями охотничьего хозяйства выехали на место, которое указали свидетели. По тонкому льду они добрались до пострадавшей и вытянули на берег. Спасённое животное скрылось в лесной чаще.

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#Анастасия Афанасенко#Общество#Белгородская область#Олень#Экоохотнадзор#Спасение
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