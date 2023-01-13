В Белгородской области из ледяного плена спасли оленя

Операция спасения проходила на русле реки Короча возле села Большое Городище Шебекинского городского округа. На очень скользкий лёд попала самка оленя и выбраться самостоятельно на берег не смогла. Каждое движение и попытка переместиться по льду могли закончиться для неё трагически: животное не смогло бы встать на ноги, потеряло силы и осталось бы лежать, погибая от холода.