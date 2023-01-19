Под Белгородом спасли замёрзшего и провалившегося в отверстие септика пса

В Таврово Белгородского района замёрзший котёнок забрался под капот припаркованной машины. Он спрятался между двигателем и радиатором. Когда водитель завёл машину, лапы и хвост котёнка застряли. Мужчина услышал крик животного и понял, что может навредить ему, поэтому вызвал спасателей. Последние приехали и вытащили котёнка. Его после этого передали собравшимся вокруг очевидцам.