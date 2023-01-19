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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Под Белгородом спасли замёрзшего и провалившегося в отверстие септика пса

Сегодня, 11:33
Фото: ГУ МЧС по Белгородской области

Белгородские сотрудники МЧС спасли жизнь котёнку и собаке

Спасатели вытащили застрявшего под капотом машины котёнка и помогли освободиться упавшему в выгребную яму псу, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сюжет
МЧС

Спасатели за неделю дважды помогли животным, которые могли погибнуть. Сотрудники МЧС вытащили застрявшего под капотом котёнка и помогли выбраться псу, застрявшему в выгребной яме.

В Таврово Белгородского района замёрзший котёнок забрался под капот припаркованной машины. Он спрятался между двигателем и радиатором. Когда водитель завёл машину, лапы и хвост котёнка застряли. Мужчина услышал крик животного и понял, что может навредить ему, поэтому вызвал спасателей. Последние приехали и вытащили котёнка. Его после этого передали собравшимся вокруг очевидцам.

Также сотрудники МЧС спасли пса, который успел стать другом работникам одного из предприятий в посёлке Комсомольский. Собака долгое время жила на производственной базе, но в один момент пропала. Сотрудники забили тревогу и обнаружили, что пёс застрял в выгребной яме и пробыл долгое время на холоде.

Люди вызвали спасателей, которые достали измученное животное на поверхность. Собака уже не могла шевелить лапами. Пса отнесли в отапливаемое помещение и отогрели.

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#Наталья Корявых#Происшествия#МЧС#Белгородская область#Белгородский район#Спасение#Животные#Таврово#Комсомольский#Собака#Котёнок
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