Под Белгородом спасли замёрзшего и провалившегося в отверстие септика пса

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Спасатели за неделю дважды помогли животным, которые могли погибнуть. Сотрудники МЧС вытащили застрявшего под капотом котёнка и помогли выбраться псу, застрявшему в выгребной яме.
В Таврово Белгородского района замёрзший котёнок забрался под капот припаркованной машины. Он спрятался между двигателем и радиатором. Когда водитель завёл машину, лапы и хвост котёнка застряли. Мужчина услышал крик животного и понял, что может навредить ему, поэтому вызвал спасателей. Последние приехали и вытащили котёнка. Его после этого передали собравшимся вокруг очевидцам.
Также сотрудники МЧС спасли пса, который успел стать другом работникам одного из предприятий в посёлке Комсомольский. Собака долгое время жила на производственной базе, но в один момент пропала. Сотрудники забили тревогу и обнаружили, что пёс застрял в выгребной яме и пробыл долгое время на холоде.
Люди вызвали спасателей, которые достали измученное животное на поверхность. Собака уже не могла шевелить лапами. Пса отнесли в отапливаемое помещение и отогрели.