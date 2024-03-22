Вера будет жить: под Белгородом автоинспекторы спасли умирающую собаку

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Как сообщает областное УМВД, в ночь на 19 марта во время дежурства в Строителе к экипажу ДПС подошла жительница Белгорода. Она сообщила, что её собака Вера умирает — животное что-то проглотило. Девушка рассказала, что в этот день они только уехали из областного центра от обстрелов.
Ближайшая ветлечебница находилась в Белгороде. Сотрудники ДПС вошли в положение — старший лейтенант полиции Владислав Притулин и лейтенант полиции Владимир Юдин доставили девушку с питомцев на патрульном авто к клинике.
Жизнь собаке удалось спасти. Специалисты оперативно оказали помощь животному.