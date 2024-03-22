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Published Сегодня, 11:48

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Собака

Вера будет жить: под Белгородом автоинспекторы спасли умирающую собаку

22 марта 2024, 11:48
Фото: 1MI
Собака

Сотрудники ДПС помогли белгородке спасти умирающего домашнего питомца

Это произошло в ночь на 19 марта. Собака белгородки почувствовала себя плохо. За помощью женщина обратилась к экипажу ДПС. Ближайшая ветклиника находилась в Белгороде. Правоохранители доставили хозяйку с животным из Строителя в лечебницу, где собаке оказали необходимую помощь.

Как сообщает областное УМВД, в ночь на 19 марта во время дежурства в Строителе к экипажу ДПС подошла жительница Белгорода. Она сообщила, что её собака Вера умирает — животное что-то проглотило. Девушка рассказала, что в этот день они только уехали из областного центра от обстрелов.

Ближайшая ветлечебница находилась в Белгороде. Сотрудники ДПС вошли в положение — старший лейтенант полиции Владислав Притулин и лейтенант полиции Владимир Юдин доставили девушку с питомцев на патрульном авто к клинике.

Жизнь собаке удалось спасти. Специалисты оперативно оказали помощь животному.

Сотрудники ДПС спасли собаку
Видео: УМВД России по Белгородской области
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