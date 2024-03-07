Хипстер, Ватсон и четыре котика Зотова: какие животные есть у известных белгородцев

Кто имеет домашнего питомца, с уверенностью скажет, что общение с ним приносит радость. Домашние животные являются тем самым волшебным антистрессом, окажутся рядом в период грусти и в сложных ситуациях. Например, собака никогда не предаст и не оставит своего человека. Разумеется, питомцы требуют некоторых затрат: вакцинация, питание, игрушки и так далее. Но главное — это любовь и забота.