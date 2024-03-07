Хипстер, Ватсон и четыре котика Зотова: какие животные есть у известных белгородцев

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Кто имеет домашнего питомца, с уверенностью скажет, что общение с ним приносит радость. Домашние животные являются тем самым волшебным антистрессом, окажутся рядом в период грусти и в сложных ситуациях. Например, собака никогда не предаст и не оставит своего человека. Разумеется, питомцы требуют некоторых затрат: вакцинация, питание, игрушки и так далее. Но главное — это любовь и забота.
Журналисты Бел.Ру опросили порядка 20 известных личностей Белгородской области. У некоторых из них домашних питомцев нет. К примеру, без братьев меньших живут министр по делам молодёжи Татьяна Киреева, заместитель губернатора Владимир Базаров, министр здравоохранения Андрей Иконников, руководитель БРОО «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк, солист Белгородской государственной филармонии Тимур Халиуллин, уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области Галина Пятых, ректор Белгородского государственного института искусств и культуры Сергей Курганский, депутаты Белгородского горсовета Денис Загребайлов и Юрий Осетров.
Остальные опрошенные поделились с нами фото своих питомцев, а также рассказали о них. Например, у члена комитета Совета Федерации по социальной политике Жанны Чефрановой уже почти 14 лет живёт лабрадор Джина. В семье она с самого рождения.
Наша Джина — это самый красивый и любимый лабрадор на свете. Но красота — это отнюдь не главная её черта. Она понимающая, скромная и очень верная. Когда прихожу вечером с работы, бежит с неимоверным восторгом, сметая всё на своём пути.
Жанна Чефранова
Чефранова также рассказала, что, к сожалению, Джина болеет сахарным диабетом.
Как только появились первые признаки, как врач я это очень быстро определила. Теперь Джина ежедневно получает не только внимание и любовь всей семьи, но и инсулин, который ей жизненно необходим. Держится молодцом, стойко всё выдерживает. Я очень хочу, чтобы она была с нами как можно дольше, согревая своим теплом и наполняя всех добротой. Любите своих питомцев, ведь они точно любят вас ни с чем не сравнимой любовью.
Жанна Чефранова
У председателя Белгородского горсовета Вадима Радченко дома живут Гарри и Звёздочка. Это красноухие черепахи. Сейчас им по 10 лет. А в семье Радченко они живут с двухмесячного возраста.
Как рассказал журналистам Бел.Ру председатель Белгородском облдумы Юрий Клепиков, ему ближе собаки, особенно немецкие овчарки.
Их было несколько. Но пёс Драга стал настоящим другом. К большому сожалению, он умер летом 2023 года. Почти 12 лет прожил. Умный, верный, любящий.
Юрий Клепиков
У депутата Белгородского горсовета Татьяны Качаловой уже два года живёт мопс по кличке Арчибальд.
Кот Мотя и пёс Полкан живут у краеведа Сергея Петрова практически с рождения. Сейчас Моте полтора года, а Полкану — пять лет.
У директора Белгородской государственной филармонии Светланы Борухи также пёс и кошка. В её доме с двухмесячного возраста живут вест-хайленд-уайт-терьер Хипстер, которому сейчас 11 лет, и беспородная кошка по кличке Мышка, которой сейчас три года.
Депутат Белгородского горсовета Юрий Шашнин является котовладельцем. В его семье живёт девятилетний кот Ватсон.
А бизнесмен и владелец «Агро-Белогорья» Владимир Зотов является хозяином хаски по кличке Таймыр и кота Яна породы скоттиш-страйт. Пса Таймыра (или сокращённо Тай) подарили Зотову на юбилей. Он живёт в семье уже более 10 лет. А кота Яна приобрели спустя несколько лет после смерти предыдущего кота — любимца семьи по кличке Астон. На днях Яну исполнится годик.
Помимо этого, Зотов восьмой год является опекуном трёх взрослых африканских львов в белгородском зоопарке: Анфисы, Бонапарта и Лулу.
В ноябре 2023 года в белгородском зоопарке случилось долгожданное пополнение — у льва Бонапарта и львицы Лулу родилась прелестная тройня. Белгородский прайд пополнили два самца и одна самочка. У одного из «мальчиков» уже появился опекун, скоро, возможно, появится попечитель и у второго самца. А очаровательная «девочка» пока останется жить с мамой Лулу и под опеку её, возможно, также возьмёт Владимир Зотов.
из ответа пресс-службы ГК «Агро-Белогорье»