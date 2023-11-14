В Белгородской области спасли белокрылого Витька: видео

Белгородцы спасли раненого лебедя

История произошла в Ракитянском районе. Местные жители увидели раненую птицу и сообщили о ней в управление экоохотнадзора. Старший инспектор совместно с ветврачом спасли лебедя и отправили его на лечение. После выздоровления его отпустят на волю, сообщили в управлении.