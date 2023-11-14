Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Лебедь

В Белгородской области спасли белокрылого Витька: видео

14 ноября 2023, 13:35
Фото: 1MI
Лебедь

Белгородцы спасли раненого лебедя

История произошла в Ракитянском районе. Местные жители увидели раненую птицу и сообщили о ней в управление экоохотнадзора. Старший инспектор совместно с ветврачом спасли лебедя и отправили его на лечение. После выздоровления его отпустят на волю, сообщили в управлении.

Жители Ракитянского района увидели на пруду в селе Новозахаровка Бобравского сельского поселения раненого лебедя. Неравнодушные белгородцы решили сразу сообщить об этом в управление экоохотнадзора, чем спасли птице жизнь.

На место к лебедю выехали старший инспектор Александр Пушкарёв и ветврач межрайонной ветстанции по Ракитянскому и Краснояружскому районам Виктор Цыбулёв. Специалисты отловили птицу и осмотрели её. Оказалось, что она повредила лапу и не смогла взлететь.

В настоящее время лебедя разместили на территории одного из предприятий Бобравского сельского поселения. Там птицу по имени Витёк будут лечить специалисты районной ветстанции. После выздоровления лебедя отпустят в естественную среду обитания.

Раненый лебедь
Видео: управление Экоохотнадзора по Белгородской области
«Сквозь боль и страх»: 11-летний белгородец рассказал, как спасал отца из-под завалов
Узнать подробнее
Читайте также:
Вытащил двоих из огня: белгородский лейтенант получил медаль «За спасение погибавших»В Сети появилось видео с моментом обстрела, при котором пострадал белгородецВ Белгороде котёнка закрыли в машине на несколько дней
#Видео#Белгородская область#Спасение#Ракитянский район#Белгород#Лебедь#Александра Склярова
Подпишитесь
Не более чем на 14%: белгородские власти рассказали, на сколько вырастут тарифы ЖКХ
Сегодня, 13:21
Выше только Москва и Питер: Белгород попал в топ-10 по развитию платных парковок
Сегодня, 13:08
В Белгороде начали установку главной новогодней ёлки: фото
Сегодня, 09:48
Белгородцам компенсируют оплату коммуналки, если она превысит новый индекс
Сегодня, 14:22
Стало известно, чем закончилась история о мошенничестве при монтаже катка в Белгороде
Сегодня, 10:31
Больше, чем в Воронеже и Брянске: в Белгородской области подорожает коммуналка
Сегодня, 14:07