В Белгородской области спасли белокрылого Витька: видео

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Жители Ракитянского района увидели на пруду в селе Новозахаровка Бобравского сельского поселения раненого лебедя. Неравнодушные белгородцы решили сразу сообщить об этом в управление экоохотнадзора, чем спасли птице жизнь.
На место к лебедю выехали старший инспектор Александр Пушкарёв и ветврач межрайонной ветстанции по Ракитянскому и Краснояружскому районам Виктор Цыбулёв. Специалисты отловили птицу и осмотрели её. Оказалось, что она повредила лапу и не смогла взлететь.
В настоящее время лебедя разместили на территории одного из предприятий Бобравского сельского поселения. Там птицу по имени Витёк будут лечить специалисты районной ветстанции. После выздоровления лебедя отпустят в естественную среду обитания.