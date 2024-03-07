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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Кот

Два дня просидел на дереве: МЧС в Старом Осколе провело спасательную операцию

7 марта 2024, 12:06
Фото: Изображение Midjourney
Кот

В Белгородской области сотрудники МЧС спасли кота с дерева

В течение двух дней коту пришлось ждать спасения. На ситуацию старооскольцы обратили внимание в соцсетях. В итоге животное сняли сотрудники МЧС. Кот уже находится дома с хозяйкой.
Сюжет
МЧС

В Старом Осколе сотрудники МЧС спасли кота с дерева. Животное уже находится дома с хозяйкой.

Как сообщается, старооскольцы в соцсетях обратили внимание, что в микрорайоне Жукова на дереве уже вторые сутки сидит кот. История закончилась хорошо — подключились сотрудники МЧС и сняли животное с высокого дерева. Сейчас кот в безопасности и находится дома с хозяйкой, сообщили в мэрии города.

В горадминистрации также поделились видео того, как происходила спасательная операция.

В Старом Осколе с дерева спасли кота
Видео: Администрация Старооскольского горокруга

Добавим, что кота сняли с дерева и посадили в переноску. Сейчас ему уже ничего не угрожает.

Ранее в Краснояружском районе местные жители просили спасти дикого лебедя. Животное прибилось к домашним птицам одной из местных жительниц. На зимовку лебедя оставили под наблюдением ветеринарной службы.

Спасённый котСпасённый кот
Спасённый котСпасённый кот
Спасённый кот
Фото: Telegram-канал «ОК! Старый Оскол»
Ослепший на один глаз лебедь поселился во дворе белгородки, чтобы выжить
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