Два дня просидел на дереве: МЧС в Старом Осколе провело спасательную операцию

Как сообщается, старооскольцы в соцсетях обратили внимание, что в микрорайоне Жукова на дереве уже вторые сутки сидит кот. История закончилась хорошо — подключились сотрудники МЧС и сняли животное с высокого дерева. Сейчас кот в безопасности и находится дома с хозяйкой, сообщили в мэрии города.