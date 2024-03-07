Два дня просидел на дереве: МЧС в Старом Осколе провело спасательную операцию

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
В Старом Осколе сотрудники МЧС спасли кота с дерева. Животное уже находится дома с хозяйкой.
Как сообщается, старооскольцы в соцсетях обратили внимание, что в микрорайоне Жукова на дереве уже вторые сутки сидит кот. История закончилась хорошо — подключились сотрудники МЧС и сняли животное с высокого дерева. Сейчас кот в безопасности и находится дома с хозяйкой, сообщили в мэрии города.
В горадминистрации также поделились видео того, как происходила спасательная операция.
Добавим, что кота сняли с дерева и посадили в переноску. Сейчас ему уже ничего не угрожает.
Ранее в Краснояружском районе местные жители просили спасти дикого лебедя. Животное прибилось к домашним птицам одной из местных жительниц. На зимовку лебедя оставили под наблюдением ветеринарной службы.