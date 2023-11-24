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Published Сегодня, 12:46

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Updated Сегодня, 12:48

Спасатель и вызволенный из плена лебедь

Спасли ещё одну птицу: из ледяного плена в Белгороде вызволили лебедей

24 ноября 2023, 12:46
Фото: мэрия Белгорода
Спасатель и вызволенный из плена лебедь

На Везёлке в Белгороде спасли лебедей

В Белгороде вновь спасли лебедей из ледяного плена: две птицы оказались ранены и не смогли самостоятельно выбраться из заледеневшей реки. Одна птица в итоге улетела, вторую передали ветеринарам. Подробности сообщили в мэрии Белгорода.

Ещё два лебедя оказались заложниками на ледяной реке Везёлке. К ним подобрался спасатель водно-спасательной станции ГО ЧС Белгорода Андрей Козлов и сумел их освободить. У одного лебедя оказались переломаны лапы, вторая же спокойно улетела.

Спасённого пернатого уже передали ветеринарам. После выздоровления птицу отпустят на волю, если позволит её состояние.

Отметим, что вчера, 23 ноября, на почту Бел.Ру пришло сообщение от неравнодушного белгородца, который попросил помочь больному лебедю — тот перестал двигаться. Птица находилась на реке Везёлке. Позже помочь этой же стае попросили мэра Валентина Демидова.

В этом месяце пришли на помощь ещё двум лебедям: одного спасли из полыньи, у другого оказалась сломала лапа.

Спасатель и вызволенный из плена лебедьСпасатель и вызволенный из плена лебедь
Спасатель и вызволенный из плена лебедьСпасатель и вызволенный из плена лебедь
Спасатель и вызволенный из плена лебедьСпасатель и вызволенный из плена лебедь
Спасатель и вызволенный из плена лебедь
Фото: мэрия Белгорода
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#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Лебеди#Спасательная служба#Александра Склярова
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