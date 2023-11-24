Спасли ещё одну птицу: из ледяного плена в Белгороде вызволили лебедей

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Ещё два лебедя оказались заложниками на ледяной реке Везёлке. К ним подобрался спасатель водно-спасательной станции ГО ЧС Белгорода Андрей Козлов и сумел их освободить. У одного лебедя оказались переломаны лапы, вторая же спокойно улетела.
Спасённого пернатого уже передали ветеринарам. После выздоровления птицу отпустят на волю, если позволит её состояние.
Отметим, что вчера, 23 ноября, на почту Бел.Ру пришло сообщение от неравнодушного белгородца, который попросил помочь больному лебедю — тот перестал двигаться. Птица находилась на реке Везёлке. Позже помочь этой же стае попросили мэра Валентина Демидова.
В этом месяце пришли на помощь ещё двум лебедям: одного спасли из полыньи, у другого оказалась сломала лапа.