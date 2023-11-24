Спасли ещё одну птицу: из ледяного плена в Белгороде вызволили лебедей

Ещё два лебедя оказались заложниками на ледяной реке Везёлке. К ним подобрался спасатель водно-спасательной станции ГО ЧС Белгорода Андрей Козлов и сумел их освободить. У одного лебедя оказались переломаны лапы, вторая же спокойно улетела.