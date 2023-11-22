Спасение из плена: лебедя в Белгороде вызволили из ледяной реки

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Неравнодушные белгородцы увидели запутавшуюся птицу и сообщили о случившемся в службу спасения. На помощь лебедю пришёл спасатель Артём Чуев: он добрался к ней на лодке и освободил.
В настоящий момент за птицей наблюдают региональные специалисты по борьбе с болезнями животных. Как только лебедь выздоровеет, его отпустят на волю.
На прошлой неделе сотрудник экоохотнадзора и ветеринар спасли ещё одного лебедя по имени Витёк, который поранил лапу. Он также находится на лечении.
Начальник отдела учёта и анализа объектов животного мира и среды их обитания экоохотнадзора Алексей Посохов рассказал, почему лебеди не улетают в тёплые края. Так, эти птицы могут выдерживать низкие температуры, поэтому остаются в тех местах, где есть открытая вода. Кроме этого, белгородцы подкармливают птиц хлебом, что снижает их миграционную активность.
Всего в Белгородской области обитает несколько видов лебедей: малый, кликун и шипун. Все они занесены в Красную книгу.