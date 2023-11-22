Спасение из плена: лебедя в Белгороде вызволили из ледяной реки

Начальник отдела учёта и анализа объектов животного мира и среды их обитания экоохотнадзора Алексей Посохов рассказал, почему лебеди не улетают в тёплые края. Так, эти птицы могут выдерживать низкие температуры, поэтому остаются в тех местах, где есть открытая вода. Кроме этого, белгородцы подкармливают птиц хлебом, что снижает их миграционную активность.