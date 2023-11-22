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Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Спасение лебедя

Спасение из плена: лебедя в Белгороде вызволили из ледяной реки

22 ноября 2023, 13:53
Фото: городская администрация
Спасение лебедя

Белгородский спасатель вытащил из полыньи застрявшего лебедя

Инцидент произошёл в районе левого берега городского пляжа, где разместилась стая диких лебедей. Один из них попал в полынью и не смог самостоятельно выбраться. Подробности сообщили в городской администрации.

Неравнодушные белгородцы увидели запутавшуюся птицу и сообщили о случившемся в службу спасения. На помощь лебедю пришёл спасатель Артём Чуев: он добрался к ней на лодке и освободил.

В настоящий момент за птицей наблюдают региональные специалисты по борьбе с болезнями животных. Как только лебедь выздоровеет, его отпустят на волю.

На прошлой неделе сотрудник экоохотнадзора и ветеринар спасли ещё одного лебедя по имени Витёк, который поранил лапу. Он также находится на лечении.

Начальник отдела учёта и анализа объектов животного мира и среды их обитания экоохотнадзора Алексей Посохов рассказал, почему лебеди не улетают в тёплые края. Так, эти птицы могут выдерживать низкие температуры, поэтому остаются в тех местах, где есть открытая вода. Кроме этого, белгородцы подкармливают птиц хлебом, что снижает их миграционную активность.

Всего в Белгородской области обитает несколько видов лебедей: малый, кликун и шипун. Все они занесены в Красную книгу.

Спасённый лебедьСпасённый лебедь
Артём Чуев спас лебедяАртём Чуев спас лебедя
Спасённый лебедь
Фото: городская администрация
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