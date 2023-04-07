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Ветеринары рассказали о состоянии найденного под Белгородом лебедя

7 апреля 2023, 11:32
Фото: управление ветеринарии Белгородской области
Управление ветеринарии Белгородской области поделилось в соцсетях новостями о состоянии лебедя, которого обнаружили жители посёлка Разумное в марте. Птице сделали операцию по сращиванию костей сломанного крыла. Врачи наблюдают за состоянием лебедя.

Спасённый неравнодушными жителями лебедь сейчас проходит лечение в ветстанции Белгородского района. Врачи обнаружили у него перелом плечевой кости и провели операцию остеосинтеза: повреждённые кости срастят при помощи металлической конструкции.

Как отметили в ведомстве, пернатый пациент ведёт себя агрессивно, отказывается от воды и корма, поэтому пока ветеринарные специалисты с осторожностью делают прогнозы по восстановлению здоровья птицы.

Лебедя поместили в более просторный вольер, регулярно кормят и поят через зонд и следят за его состоянием.

Напомним: 15 марта жители посёлка Разумное обнаружили лебедя-шипуна и вызвали специалистов ветеринарной станции по Белгородскому району. Эксперты диагностировали травму крыла и шеи. Лебедя доставили в Стрелецкую участковую ветеринарную лечебницу, где сделали операцию, а сейчас проводят восстановительное лечение.

Фото: управление ветеринарии Белгородской области
Жители Белгородского района спасли лебедя с повреждённым крылом и шеей
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#Анастасия Афанасенко#Лебедь#Ветеринары#Лечение#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Фотофакт
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