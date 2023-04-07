Ветеринары рассказали о состоянии найденного под Белгородом лебедя

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Спасённый неравнодушными жителями лебедь сейчас проходит лечение в ветстанции Белгородского района. Врачи обнаружили у него перелом плечевой кости и провели операцию остеосинтеза: повреждённые кости срастят при помощи металлической конструкции.
Как отметили в ведомстве, пернатый пациент ведёт себя агрессивно, отказывается от воды и корма, поэтому пока ветеринарные специалисты с осторожностью делают прогнозы по восстановлению здоровья птицы.
Лебедя поместили в более просторный вольер, регулярно кормят и поят через зонд и следят за его состоянием.
Напомним: 15 марта жители посёлка Разумное обнаружили лебедя-шипуна и вызвали специалистов ветеринарной станции по Белгородскому району. Эксперты диагностировали травму крыла и шеи. Лебедя доставили в Стрелецкую участковую ветеринарную лечебницу, где сделали операцию, а сейчас проводят восстановительное лечение.