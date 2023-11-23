«Они на грани гибели»: белгородец попросил спасти умирающую лебединую стаю

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Житель Белгорода просит спасти лебединую стаю, которая находится на реке Везёлке в районе Левобережной, 14. Взрослая птица, по словам мужчины, находится в «очень плохом состоянии». Сегодня, 23 ноября, она практически не шевелится, а остальные лебеди и птенцы кружат вокруг неё и не подлетают к берегу для питания.
Как его достать, чтобы оказать помощь, я не знаю, лёд очень тонкий. Наверное, можно только с лодки, желательно, не надувной. Может быть, кто-нибудь сможет решить эту проблему? Ему осталось уже совсем не много.
пишет белгородец
22 ноября мэрия Белгорода сообщила о спасении из полыньи одного лебедя. К птице подобрались на надувной лодке. На прошлой неделе спасли ещё одного лебедя — неравнодушные люди дали ему имя Витёк.