«Они на грани гибели»: белгородец попросил спасти умирающую лебединую стаю

Житель Белгорода просит спасти лебединую стаю, которая находится на реке Везёлке в районе Левобережной, 14. Взрослая птица, по словам мужчины, находится в «очень плохом состоянии». Сегодня, 23 ноября, она практически не шевелится, а остальные лебеди и птенцы кружат вокруг неё и не подлетают к берегу для питания.