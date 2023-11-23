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Published Сегодня, 11:35

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Updated Сегодня, 11:37

Больной лебедь на Везёлке

«Они на грани гибели»: белгородец попросил спасти умирающую лебединую стаю

23 ноября 2023, 11:35
Фото: Bel.ru
Больной лебедь на Везёлке

Житель Белгорода попросил спасти лебединую стаю

На почту Бел.Ру пришло сообщение с просьбой спасти лебединую стаю, обитающую на Везёлке. Мужчина сообщил, что вся стая кружит вокруг одного взрослого лебедя, который перестал шевелиться. Лебеди не могут бросить своего сородича, поэтому даже не едят.

Житель Белгорода просит спасти лебединую стаю, которая находится на реке Везёлке в районе Левобережной, 14. Взрослая птица, по словам мужчины, находится в «очень плохом состоянии». Сегодня, 23 ноября, она практически не шевелится, а остальные лебеди и птенцы кружат вокруг неё и не подлетают к берегу для питания.

Как его достать, чтобы оказать помощь, я не знаю, лёд очень тонкий. Наверное, можно только с лодки, желательно, не надувной. Может быть, кто-нибудь сможет решить эту проблему? Ему осталось уже совсем не много.
пишет белгородец

22 ноября мэрия Белгорода сообщила о спасении из полыньи одного лебедя. К птице подобрались на надувной лодке. На прошлой неделе спасли ещё одного лебедя — неравнодушные люди дали ему имя Витёк.

Больной лебедь на ВезёлкеБольной лебедь на Везёлке
Больной лебедь на ВезёлкеБольной лебедь на Везёлке
Больной лебедь на Везёлке
Фото: Bel.ru
Спасение из плена: лебедя в Белгороде вызволили из ледяной реки
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#Белгородская область#Спасение#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Лебедь#Александра Склярова
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