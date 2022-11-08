Ветеринары помогут замерзающей паре лебедей в Шебекино

К губернатору обратилась белгородка с просьбой помочь паре лебедей, которые остались зимовать в Шебекино.
Женщина переживает за птиц, которые не смогли улететь на зиму и плавают по реке в Шебекино. Она считает, что птицы ждут и нуждаются в помощи людей.
Вячеслав Гладков поблагодарил жительницу Белгородской области за человечность:
«Хорошо всё-таки, что человеческого сопереживания много, и оно сохраняется».
Глава Белгородской области пообещал, что 9 ноября ветеринары отправятся на поиски лебедей в Шебекино.
Если птицам будет необходима помощь – её окажут.