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Ветеринары помогут замерзающей паре лебедей в Шебекино

Вчера, 19:43
Фото: Bel.ru
Во время прямого эфира губернатора Белгородской области попросили помочь замерзающим лебедям.

К губернатору обратилась белгородка с просьбой помочь паре лебедей, которые остались зимовать в Шебекино.

Женщина переживает за птиц, которые не смогли улететь на зиму и плавают по реке в Шебекино. Она считает, что птицы ждут и нуждаются в помощи людей.

Вячеслав Гладков поблагодарил жительницу Белгородской области за человечность:
«Хорошо всё-таки, что человеческого сопереживания много, и оно сохраняется».

Глава Белгородской области пообещал, что 9 ноября ветеринары отправятся на поиски лебедей в Шебекино.

Если птицам будет необходима помощь – её окажут.

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#Алина Харина#Белгородская область#Шебекино#Вячеслав Гладков#Губернатор#Общество#Лебеди#Ветеринар#Помощь
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